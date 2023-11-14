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Yaşam

Karadeniz'de denizanası yoğunluğu

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, "Su sıcaklığının artması nedeniyle rhizostoma pulmo türü, sıklıkla yığınlar meydana getirmektedir." dedi.

Kenan Türkseven  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Karadeniz'de denizanası yoğunluğu Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Prof. Dr. Levent Bat, son dönemde Karadeniz'de yoğun denizanası varlığıyla ilgili, "Su sıcaklığının artması nedeniyle rhizostoma pulmo türü, sıklıkla yığınlar meydana getirmektedir." dedi.

Bat, AA muhabirine, çevresel faktörlerin, jelimsi organizmaların popülasyon büyüklüğünü ve zamanlamasını doğrudan etkileyebildiğini söyledi.

Karadeniz'in en büyük jelimsi türü olan "deniz ciğeri" de denilen denizanası türü rhizostoma pulmonun son dönemde aşırı çoğaldığının belirlendiğine işaret eden Bat, "Denizanaları sıcaklık, tuzluluk ile su içinde yaşayan ve akıntıya bağlı hareket eden canlılar olarak bilinir. Su sıcaklığının artması nedeniyle rhizostoma pulmo türü, sıklıkla yığınlar meydana getirmektedir. Bazen bu yığılmalar büyük boyuta ve yoğunluğa dönüşmektedir. Denizanasının çoğalmasını sağlayan etkenlerden biri de etçil olması ve planktonlarla beslenmesidir." diye konuştu.

Rhizostoma pulmo denizanası türünün Karadeniz'de yüksek biyokütleye sahip olduğunu anlatan Bat, bulunduğu denizlere bağlı olarak su sıcaklığının yükselmesiyle bolluğu ve dağılımının arttığını söyledi.

Denizanasının yaz sonu ve sonbahar aylarında yoğun gözlendiğini belirten Bat, şunları kaydetti:

"Sonbahar ve kış aylarındaki fırtınalarla kıyılara atılır. Rhizostoma pulmo, muhtemelen kış aylarında açık deniz derinliklerine çekildiğinden takip eden yılın haziran sonuna kadar görülmeyebilir. Örneğin Samsun kıyılarında yaptığımız çalışmada, su sıcaklığının yüksek olduğu yaz aylarında artmaya başlayan popülasyonu sonbahar aylarında da yüksek oranda gözlenmiş, kış aylarının ikinci yarısından itibaren seyrekleşmeye başlamış ve bahar aylarında gözden kaybolmuştur. Bu veriler, su sıcaklığının rhizostoma pulmo türünün dağılımını etkilediği varsayımını da desteklemektedir."

Türün dünya üzerindeki dağılımının kuzey ve güney Atlantik Okyanusu, Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz şeklinde olduğunu belirten Bat, sözlerini, "Rhizostoma pulmo, Akdeniz ve Karadeniz'in bütün kıyılarında görülmekte, haziran-ağustos aylarında yoğun olarak bulunmaktadır." diye tamamladı.

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