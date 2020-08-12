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Yaşam

Karadeniz özlemini İstanbul'daki bahçesinde gideriyor

Sarıyer'deki evinin bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerle ilgilenerek zamanını geçiren Emine Çalışkan, memleketi Rize'ye duyduğu hasreti, bahçesinde zaman geçirerek gideriyor.

Kübra Kara, Mehmet Kara   | 12.08.2020
Karadeniz özlemini İstanbul'daki bahçesinde gideriyor Fotoğraf: Mehmet Kara /AA

İstanbul

Sarıyer'de yaşayan 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Çalışkan, pandemi nedeniyle dışarı çıkmaması üzerine zamanının çoğunu evlerinin bahçesinde geçiriyor.

Memleketi Rize'ye duyduğu özlemi bahçesinde meyve sebze yetiştirerek gideren Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1980'li yıllarda İstanbul'a taşındıklarını anlattı.

Sarıyer'deki bahçesinde domates, salatalık, biber, fasulye, kara lahana, mısır, patlıcan gibi birçok ürün yetiştirdiklerini dile getiren Çalışkan, çocukları ve torunlarıyla bahçede vakit geçirdiğini söyledi.

"Rize özlemimi burada gideriyorum"

Çalışkan, bahçesinin pandemi sürecinde kendisini motive ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçeyle uğraşmak bana çok iyi geliyor, bir terapi gibi. Yeşil sebzemi ekiyorum, sonra komşulara hediye ediyorum. Boğaz manzarası, deniz karşımızda. Buralarla uğraşmak benim çok hoşuma gidiyor. Burası Karadeniz'e benzediği için daha çok hoşuma gidiyor. Burada kendimi Rize'de hissediyorum. Zaten Rize'ye 4-5 senedir gidemiyordum, Rize özlemimi burada gideriyorum."

Bahçenin ortasındaki karavanda yemek hazırlayıp, çay demleyen ve kendi elleriyle yaptığı çardakta oturarak mola veren Çalışkan, yaşadığı yeri Karadeniz'e benzettiğini ifade etti.

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