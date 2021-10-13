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Yaşam

Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, "Ödünç al, oku, geri ver" sloganıyla seyyar kütüphaneler kuruldu.

Adel Omeragic, Lejla Biogradlija   | 13.10.2021
Karadağ'daki parklara seyyar kütüphaneler kuruldu

Podgorica

Kent yönetimi ve Radosav Ljumovic Ulusal Kütüphanesi iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, teknolojiyle çevrelenmiş dünyada vatandaşların kitap sayfalarıyla daha çok vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Başkentteki parklarda kurulan seyyar kütüphaneler, okuyucularına dünya klasiklerinden bugünün en yeni yayınlarına kadar geniş okuma yelpazesi sunuyor.

Kitapseverler projenin, yeni neslin kitap okuması için oldukça etkili olduğunu ve proje sayesinde telefon kullanımının azalacağına inandıklarını belirtti.

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