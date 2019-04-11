Karaburun'u kadınlar yönetecek
Kaymakamlık görevini Serap Özmen Çetin'in yürüttüğü İzmir'in Karaburun ilçesinde, belediye başkanlığına ilk kez bir kadın getirilirken 4 kadın da muhtarlık koltuğuna oturdu.
İzmir
Türkiye'nin coğrafi olarak en batısındaki yerleşim yerlerinden İzmir'in Karaburun ilçesinde, kasım ayından bu yana görev yapan kadın kaymakama, son yerel seçimlerde ilk kadın belediye başkanı ve muhtarlar da eklenince ilçenin yönetimi kadınlara geçti.
Doğal güzellikleriyle bir süre önce Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen, nergis çiçeğiyle ünlü Karaburun, 1902 yılında ilçe yapıldığı tarihten bu yana erkek kaymakamlar ve belediye başkanları tarafından yönetildi.
İlçenin ilk kadın kaymakamı Serap Özmen Çetin'in Kasım 2018'de göreve başlamasının ardından kısa sürede hayata geçirdiği uygulamalar, yöre halkı tarafından büyük destek gördü.
Kadın bir kaymakam tarafından yönetilen Karaburun'da, bu değişim kendisini kısa sürede gösterdi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den belediye başkan adayı gösterilen 48 yaşındaki İlkay Girgin Erdoğan, erkek rakiplerini geride bırakarak ilçenin ilk kadın belediye başkanı oldu.
İlçe tarihinde kadınlar, mahalle muhtarlığında da önemli bir başarı gösterdi. 16 mahallesi bulunan ilçede birçok kadın, muhtarlık için erkeklerle yarışırken İnecik Mahallesi'nde Jale Buldanlıoğlu, Parlak Mahallesi'nde Kadriye Gültekin, Tepeboz Mahallesi'nde Mihriban Vatansever ve Sait Mahallesi'nde Alev Erakın, muhtarlık koltuğuna oturdu.
Karaburun'da bu dönem Raife Karabatak ve Yasemin Aytaç da belediye meclis üyesi olarak seçildi.
Mazbatalarını alan Karaburun'un kadın yöneticileri, belediye konağında yaptıkları ilk toplantıyla çalışmalarına başladı.
"Kadınlara cesaret verdi"
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süreçte tek kadın aday adayının kendisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İlçemizde kadınların neler yapabileceğini, Kaymakam hanım, gelince gösterdi. İlk andan itibaren kadının siyasette yer almasının siyasete ve bölgeye güzellik getireceğini söylüyordum ve 'mutlaka kadın olmalı' diyordum, çünkü kadın biyolojik yapısı itibarıyla anne olması ve hem sorunları daha ayrıntılı görüyor hem de çözümleri daha pratik. Benim belediye başkanı olarak gösterilmem, bölgedeki kadınlara cesaret verdi. Birçok kadın muhtar adayı, aday gösterilirsem muhtar olarak seçilebiliriz diyorlardı."
"Karaburun'u kadınlar yönetecek"
Parlak Mahallesi'nin ilk kadın muhtarı 50 yaşındaki Kadriye Gültekin de, şunları söyledi:
"Mahalle sakinleri aday olduğum zaman, 'kahveye nasıl gireceksin, sorunları nasıl çözeceksin' dediler. Bu görevi yapabileceğime daha sonra herkes çok inandı. Başlangıçta kafalarda soru işaretleri vardı ama seçimin ardından bir sevinç havasına dönüştü. Hem kadın hem de anne olarak mahallemizde elimiziden geleni yapmaya çalışacağım. Kaymakamımız, belediye başkanımız, meclis üyelerimizle birlikte 'bu dönem Karaburun'u kadınlar yönetecek' diyoruz."
Zincirlerin kırılması
Seçimlerde İnecik Mahallesi Muhtarı olarak seçilen 55 yaşındaki Jale Buldanlıoğlu da, "Kadınların bir yerde yönetici olması, zincirlerin kırılması anlamına da gelebilir. Ben kendi adıma mutluyum. Kadın kadına bir iş birliği yapabilirsek örnek olacağımızı düşünüyorum, tabii ki erkek muhtarlarla çalışacağız ama kadınların da özgüvenleri gelecek. Etrafımızdaki arkadaş ve dostlarımıza da cesaret örneği olacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.