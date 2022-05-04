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Yaşam

Karabük'te su samurları görüntülendi

Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ahmet Özler   | 04.05.2022
Karabük'te su samurları görüntülendi

Karabük

Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü kesiminde 4 su samuru gören vatandaşlar, su samurlarının yüzerek ilerlemesini cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülerde, su samurlarının yüzerek ilerlemesi ve gözden kaybolması yer alıyor.

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