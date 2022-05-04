Karabük'te su samurları görüntülendi
Karabük'te su samurlarının görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük
Araç Çayı'nın Kayabaşı Köprüsü kesiminde 4 su samuru gören vatandaşlar, su samurlarının yüzerek ilerlemesini cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Görüntülerde, su samurlarının yüzerek ilerlemesi ve gözden kaybolması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.