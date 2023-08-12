Karabük'te karaca ve yavruları görüntülendi
Karabük'te ormanlık alanda bir karaca ve iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük
Ormanlık alanda yürüyen bir kişi, karaca ve iki yavrusuyla karşılaştı.
Karacaları görüntülemek isteyen kişi, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, ormanlık alanda otlayan karaca ve yavrularının daha sonra uzaklaşması yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.