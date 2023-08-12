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Yaşam

Karabük'te karaca ve yavruları görüntülendi

Karabük'te ormanlık alanda bir karaca ve iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cihan Öğüç  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Karabük'te karaca ve yavruları görüntülendi

Karabük

Ormanlık alanda yürüyen bir kişi, karaca ve iki yavrusuyla karşılaştı.

Karacaları görüntülemek isteyen kişi, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Görüntülerde, ormanlık alanda otlayan karaca ve yavrularının daha sonra uzaklaşması yer alıyor.

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