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Yaşam

Karabük'te incir ağacı ocak ayında meyve verdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde incir ağacı, kış mevsiminde meyve verdi.

Orhan Kuzu  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Karabük'te incir ağacı ocak ayında meyve verdi Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Kentteki hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin ardından Camikebir Mahallesi'ndeki ağacın meyve verdiği görüldü.

Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu, AA muhabirine, son günlerde ilçede hava sıcaklığının gündüzleri 15 dereceye ulaştığını söyledi.

İncirin, hava sıcaklığının mevsim normallerinden yüksek olması nedeniyle meyve vermiş olabileceğini belirten Uslu, "Meyve ağaçlarında çiçek açmayan tek ağaç incirdir. İncirin meyvesi çiçeğin içinde büyür." dedi.

İncirin dişisi ve erkeğinin bulunduğunu anlatan Uslu, "Erkeğin meyvesi küçük ve az olur. Bu ağaç erkek incir ağacı olabilir. Dişi incir ağacının meyveleri daha büyük ve meyve sayısı fazla olur." diye konuştu.

Uslu, Safranbolu'da incirin normalde eylül-ekim aylarında hasat edildiğini de sözlerine ekledi.

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