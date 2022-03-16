Dolar
14.66
Euro
16.12
Altın
1,919.56
ETH/USDT
2,677.00
BTC/USDT
40,275.00
BIST 100
2,094.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yeşilin EN'leri Ödül Töreni"nde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sırasında Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabat Polis Merkezi Amirliğine sığınan köpeğe polisler sahip çıktı.

Emrah Gökmen   | 16.03.2022
Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

İstanbul

Kentte 10 Mart'ta başlayan kar yağışı sırasında sokakta kalan bir köpek, Sadabat Polis Merkezi Amirliğine sığındı.

Köpeğin bahçe kapısından girdiğini gören polis memurları, amirlik binasına aldıkları golden retriever cinsi köpeğe yiyecek verip ısınmasını sağladı.

Polis memurları "Tarçın" adını verdikleri köpeğin ayağında kesik olduğunu fark edince, onu veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Amirliğin tüm personelinin yakından ilgilendiği Tarçın, benimsediği karakolun koridorlarında gönlünce gezip dolaşıyor. Tarçın, amirliğe gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bahçede Tarçın için kulübe yaptıran ve bakımlarını aksatmayan polis memurları, sevimli misafirlerini elleriyle besliyor.

Tarçın'ın sahipli olduğu ve oynarken kaybolduğu düşünülüyor.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Vaka sayılarındaki düşüş hastanelerdeki Kovid-19 yoğunluğuna yansıyor
Çin'de son 24 saatte 1952, Hong Kong'da 27 bin 735 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da Kovid-19 vakaları artmaya başladı
Türkiye'de 24 bin 614 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 115 kişi hayatını kaybetti
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Benzer haberler

Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 adrese şafak operasyonu

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya’dan yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı

Vali Yerlikaya: İstanbul'da turuncu alarm kalktı
Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı

Kara saplanan İETT otobüsünü yolcular kurtardı