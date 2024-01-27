Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,266.00
BTC/USDT
41,736.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”na katılacak Yüksek Seçim Kurulu'nda, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında partilerin yeri kurayla belirleniyor
logo
Yaşam

Kar yağışı hayatı zorlaştırsa da besicileri mutlu ediyor

Van'da özellikle kırsal bölgelerde metrelerce yağan kar, hayvancılık yapanların işini zorlaştırsa da yağışların geçen yıla oranla artması besicileri mutlu ediyor.

Mesut Varol  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Kar yağışı hayatı zorlaştırsa da besicileri mutlu ediyor Fotoğraf: Mesut Varol / AA

Van

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Gürpınar ilçesine bağlı yüksek rakımlı mahallelerde, son günlerde etkili olan yağışla kar kalınlığı yer yer bir metreyi buluyor.

Bölgede hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan besiciler, kışın tüm zorluklarına göğüs gererek hayvanlarına bakıyor.

İlçeye 85 kilometre mesafedeki Çepkenli ve Topçudeğirmeni mahallelerinde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, karla kaplı arazilerde daha önce istifledikleri otu, at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyıp ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

Kış boyunca ağıllarda kalan hayvanların sağlığıyla da yakından ilgilenen, tedavilerini yaptıran besiciler, havanın güzel olduğu günlerde dışarıda bakımını yaptıkları hayvanları oluşturdukları patika yoldan tekrar ağıllara götürüyor.

Kar nedeniyle işleri zorlaşan besiciler, yağışlar sayesinde yazın hem su hem de ot bolluğunun yaşanacak olmasından mutluluk duyuyor.

"Bizi en çok soğuk hava etkiliyor"

İlçede 20 yıldır besicilik yapan Mahir Yücel, tek geçim kaynaklarının hayvanlar olduğunu söyledi.

Mahallede 2 oğluyla gün boyunca hayvanların bakımını yaptıklarını anlatan Yücel, "Sabah namazıyla mesaimize başlıyoruz. Günde 2 kez ot veriyoruz. Hasta olan koyunlarımızın tedavisini yapıyoruz. Zaman zaman rüzgar esiyor, kar yağıyor ve bu durum bizi çok zorluyor. Bazen göz gözü görmüyor. Yol kapanınca zorlanıyoruz ama bizi en çok soğuk hava etkiliyor. Kar ne kadar yağsa o kadar güzel ama soğuk hava çok zarar veriyor." diye konuştu.

Kar yağışının bu yıl arttığını ve bu durumdan memnun olduklarını belirten Yücel, "Geçen sene kar yağmadığı için sıkıntı yaşadık. Yaz çok kurak geçti. Bazı besiciler hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Hayvan hastalıkları baş gösterdi. Su yoktu. Bu sene çok iyi geçiyor. Allah'a şükür iyi kar yağdı. Kar yağınca hayvan da toprak da sağlıklı oluyor. Su bolluğu yaşanıyor. Bu nedenle karın yağması bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

Besicilerden Yusuf Şeker ise yazın biçtikleri otu hayvanlara verdiklerini dile getirerek, "Gün boyunca kar üzerinde hayvanları yemliyoruz. Bu işte en büyük destekçilerimiz at ve eşeklerdir. Günümüz hayvanlarımıza bakmakla geçiyor. Bu yıl iyi kar yağdı. Biraz zorlanıyoruz ama kar yağması bizim için iyi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İLBANK geçen yıl yerel yönetimlere 27,4 milyar lira destek sağladı
Emine Erdoğan: Alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum
Doç. Dr. Sümer: Bu depremin önümüzdeki dönemde 4-4,5 büyüklüğüne ulaşan artçıları olabilir
Ankara Adliyesinde "Müracaat İşlemleri ve Nöbet Bürosu" kuruldu
Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı

Benzer haberler

Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

Safranbolu'nun tarihi yapıları karla kaplandı

Kar yağışı hayatı zorlaştırsa da besicileri mutlu ediyor

Van'daki Selçuklu Mezarlığı karla kaplandı

Doğu Anadolu karla beyaza büründü

Doğu Anadolu karla beyaza büründü
Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Çiftçilere bugün yaklaşık 9,4 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak

Çiftçilere bugün yaklaşık 9,4 milyar lira destekleme ödemesi yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet