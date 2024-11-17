Kapalı Çarşı'da hazırlanan labirentte yarıştılar
Kapalı Çarşı'nın içinde hazırlanan labirent parkurda yarışan 700'ü aşkın katılımcı, 20 dakika içerisinde 3 turu tamamlayarak tarihi yapıdan çıkmak için mücadele etti.
İstanbul
Nike tarafından "Koşulmazı koş" sloganıyla düzenlenen yarış, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'ndan start aldı. Kapalı Çarşı'nın içinde devam edip aynı noktada sona eren etkinlikte 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.
Kapalı Çarşı'da hazırlanan 1 kilometrelik labirent parkura giren yarışmacılar, 20 dakika içerisinde 3 turu tamamlayarak tarihi yapıdan çıkmaya çalıştı.
Katılımcıları fiziksel ve zihinsel olarak zorlamayı amaçlayan organizasyonda, 20 dakika içerisinde Kapalı Çarşı'dan çıkamayanlar bir süre labirentte mahsur kaldı.
Çemberlitaş Meydanı'nda son bulan yarışta, parkuru tamamlayan her yarışmacıya madalya verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.