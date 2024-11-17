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Yaşam

Kapalı Çarşı'da hazırlanan labirentte yarıştılar

Kapalı Çarşı'nın içinde hazırlanan labirent parkurda yarışan 700'ü aşkın katılımcı, 20 dakika içerisinde 3 turu tamamlayarak tarihi yapıdan çıkmak için mücadele etti.

Can Öcal  | 17.11.2024 - Güncelleme : 17.11.2024
Kapalı Çarşı'da hazırlanan labirentte yarıştılar Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Nike tarafından "Koşulmazı koş" sloganıyla düzenlenen yarış, İstanbul'un tarihi mekanlarından Çemberlitaş Meydanı'ndan start aldı. Kapalı Çarşı'nın içinde devam edip aynı noktada sona eren etkinlikte 700'ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Kapalı Çarşı'da hazırlanan 1 kilometrelik labirent parkura giren yarışmacılar, 20 dakika içerisinde 3 turu tamamlayarak tarihi yapıdan çıkmaya çalıştı.

Katılımcıları fiziksel ve zihinsel olarak zorlamayı amaçlayan organizasyonda, 20 dakika içerisinde Kapalı Çarşı'dan çıkamayanlar bir süre labirentte mahsur kaldı.

Çemberlitaş Meydanı'nda son bulan yarışta, parkuru tamamlayan her yarışmacıya madalya verildi.

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