Dolar
36.12
Euro
37.77
Altın
2,915.36
ETH/USDT
2,681.60
BTC/USDT
96,292.00
BIST 100
9,906.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'da sıcak hava balon turuna kış engeli

Kapadokya'da, olumsuz hava koşullarından dolayı 9 gündür düzenlenemeyen sıcak hava balon turları yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Behçet Alkan  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Kapadokya'da sıcak hava balon turuna kış engeli

Nevşehir

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, turistlere bölgenin doğal güzelliklerini kuş bakışı izleme imkanı sunan sıcak hava balon turları, kış mevsimi dolayısıyla etkili olan yağış ve rüzgar nedeniyle 5 Şubat'tan beri yapılamıyor.

Göreme beldesi ve Çavuşin köyündeki arazilerden sabahın erken saatlerinde havalanarak, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçan ve bölgeyi ziyaret eden turistlere sunulan en önemli aktivitelerden olan balon turları yarın için de iptal edildi.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede, mevsimsel şartlar doğrultusunda ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, balonların havalanmasına engel oluyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Emine Erdoğan: Her alanda ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikalar üretmeliyiz
Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
Başkent'te toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Benzer haberler

Kapadokya'da sıcak hava balon turuna kış engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turuna kış engeli

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkenin semalarında süzülüyor

Manzarasına kar güzelliği eklenen peribacaları dronla görüntülendi

Manzarasına kar güzelliği eklenen peribacaları dronla görüntülendi
Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yüzde 60'ı tamamlandı

Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yüzde 60'ı tamamlandı
Sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü

Sanayi sitesinin "Bob Ross"u atölyesini sanat galerisine dönüştürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet