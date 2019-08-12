Kadınların yeni buluşma yeri kıraathane
Amasya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik, kütüphanesi bulunan, çay, kahve gibi içeceklerin ücretsiz olduğu kıraathane açıldı.
Amasya
Amasya Belediyesi tarafından kadınlara yönelik kıraathane açıldı.
Kütüphanesi bulunan, çay ve kahvenin ücretsiz olduğu "Hilal Çay Evi" adı verilen kıraathanede kadınlar sohbet ediyor, kitap okuyor, altın günleri düzenliyor.
"Tüm hanımefendilere çay ve hizmet ücretsiz"
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye binasının bir bölümünde oluşturdukları kıraathaneyi, öncesinde kadınlarla görüşüp isteklerini dinledikten sonra tasarladıklarını söyledi.
Kadınların kıraathaneye büyük ilgi gösterdiğini anlatan Sarı, şöyle konuştu:
"Seçim döneminde hanım kardeşlerimize bir söz vermiştim, 'Belediye başkanı olursam size bir kıraathane açıyorum.' diye. Düşünce böyle oluştu. Burada tüm Amasya'da yaşayan kadınlara, Türkiye'nin her yerinden gelen misafirlere, tüm hanımefendilere çay ve hizmet ücretsiz. Akşama kadar 1-2 çay yok, sınırlama yok, isterse 25 olsun, komşusunu, arkadaşını, akrabasını getirebilir."
"Bize her türlü imkanı sağlıyorlar"
Kıraathanede çalışanların da kadın olduğuna işaret eden Demir, "Hilal Çay Evi"nden yararlanan kadınlardan çok olumlu geri bildirimler aldıklarını söyledi.
Misafirlerden Rezzan Hızarcı da kıraathanede istedikleri gibi vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Çok güzel bir ortam, çalışanlar çok ilgili. Bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk vatandaş olarak." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.