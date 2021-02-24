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Yaşam

Kadınların ördüğü giysiler kimsesiz çocukları ısıtacak

Eskişehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarında kalan 0-3 yaş grubu çocuklar için tuhafiyeci Mahide Çalışır'ın başlattığı kampanya farklı illerden de ilgi gördü.

Emrah Yaşar   | 24.02.2021
Kadınların ördüğü giysiler kimsesiz çocukları ısıtacak Fotoğraf: Emrah Yaşar/AA

Eskişehir

Eskişehir'de tuhafiyecilik yapan Mahide Çalışır'ın başlattığı kampanya kapsamında kimsesiz çocuklar için yüzlerce giysi ve patik örüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yurtlarındaki 0-3 yaş grubu çocuklar için hazırlanan eşyaları yetkililere teslim eden Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Çalışır, kampanyanın bu kadar ses getireceğini düşünmeden başladığını belirterek, "Çocuklarımız için örgü ören, emek harcayan tüm kadınlara binlerce kez teşekkür ederim." diye konuştu.

Şimdilik Eskişehir'den bağışlanan giysi ve patikleri teslim ettiklerini anlatan Çalışır, il dışından da büyük destek gördüklerini ifade etti.

Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Tokat, Bursa ve Bilecik'ten giysiler geldiğinde bunları da kuruma teslim edileceğini bildiren Çalışır, şöyle konuştu:

"Yelek ve hırka olarak başladık ama atkı, şapka takımı geldi, kıyafet getirenler oldu. Bebek küveti, kovası, şampuanı bile getirenler oldu. Bebeğe dair her şey paketlenip gönderildi. Hatta birinin adağı varmış. O adağı da yurttaki çocuklarımız için kesecekler. Bu kadarını beklemiyorum, çok güzel oldu. Bundan sonra yardımlar geldikçe teslim edeceğim. Tek amacımız çocuklara yardımcı olmaktı, bunu da kadınlar olarak el birliği ile yaptık."

Mahide Çalışır, kadınların destekleriyle çocuklara yardımlarının artarak süreceğini sözlerine ekledi.

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