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Yaşam

Kadın tarım işçileri Erzincan'da pancar üretim mesaisinde

Erzincan'da pancar tarlasında çapa yapan kadın tarım işçileri, 300 lira yevmiyeyle çalışıyor.

Özgür İlhan  | 30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Kadın tarım işçileri Erzincan'da pancar üretim mesaisinde Fotoğraf: Özgür İlhan/AA

Erzincan

Yaklaşık 50 bin dekar alanda pancar üretiminin yapıldığı Erzincan'da tarlalarda çalışan kadın işçiler, sabah erken saatlerde başlayıp gün batımına kadar çapa yapıyor.

Güneşten şapka takarak korunan kadınlar, gün boyu dizlerinin üstünde çalışarak üretime katkı sağlıyor.

Geçen yıl 150 lira yevmiye alan tarım işçileri, bu sezon ise günde kazandıkları 300 lira ile aile bütçesine katkıda bulunuyor.

30 yıldır tarlada çalışıyor

Tarım işçisi, 4 çocuk annesi Güler Ayhan, AA muhabirine, ev işlerinin yanı sıra 30 yıldır tarlada çalışıp ailesine ekonomik katkı sağladığını söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başladığını ifade eden Ayhan, şöyle konuştu:

“Sabah saat 06.00'da işe geliyoruz, akşama doğru bırakıyoruz. 4 çocuğum var, çapa zamanı tarlalarda çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. Akşam iş bittiğinde eve gittiğimizde evde de durmuyoruz, ev işlerini de yapıyoruz, emekçi kadınlarız. İş, ev, yemek derken günlerimiz böyle yoğun geçiyor."

Tülay İlhan, "Sabah gün ışıdığında kalkıyorum, tarlaya gelip çalışıyorum. Ev ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak zorundayım. Akşam da ev işlerini yapıyorum. Çalışmaya mecburum, başka bir seçeneğim yok." diye konuştu.

Kadınlardan 70 yaşındaki Birsen Kavak da tarım işçiliğiyle çocuklarını okuttuğunu söyledi.

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