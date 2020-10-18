Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 11. Olağan Kongresi’nde konuşuyor
logo
Yaşam

Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor

Eskişehir'de yaşayan Selda Karaduman, tıbbi sekreter olarak görev yaparken işini bırakıp yerleştiği Sivrihisar ilçesinde iki inekle başladığı süt ve süt ürünleri satışında taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Deniz Açık   | 18.10.2020
Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor Fotoğraf: Deniz Açık/AA

Eskişehir

Eskişehir'de yaşayan Selda Karaduman, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yaparken işini bırakıp 2012'de eşi ve iki çocuğu ileyerleştiği Sivrihisar ilçesinde iki inek satın alarak başladığı süt ve süt ürünleri satışında taleplere yetişmek için büyükbaş hayvan sayısını artırdı.

33 yaşındaki Karaduman, ailesiyle tükettikleri sütün kendilerine fazla gelmesiyle satışa başladı. Elde ettiği gelirle inek sayısını 6'ya çıkartan genç kadın, süt ürünleri de yapmaya başladı.

Sivrihisar Belediyesinin "Yerel Ürün ve Kadın Üretici Destekleme Projesi" sayesinde ilçede süt evi açan Karaduman, vatandaşların süt, yoğurt, tereyağı, kaymak, süt reçeli, yumurta gibi ihtiyaçlarını karşılıyor.

6 inek, 125 tavuk sahibi Karaduman, talepleri karşılamak için "gece gündüz" demeden siparişleri evlere de ulaştırıyor.

"Süt paralarıyla inek satın alıyorum"

Karaduman, AA muhabirine, ilçeye geldiklerinde ahırı ve samanlığı olan bir ev satın aldıklarını ifade ederek, şunlanı belirtti: 

"İlçede büyükbaş hayvancılık yapan tek kadınım. Daha önce hayvancılıkla ilgili bilgiye sahip değildim. Zamanla öğrendim. Elimde daha önce çok süt kaldı. Peynir ya da tereyağ yapmayı bilmiyordum. Birkaç kez peynir denemesinde bulundum. Olmadı, atmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş öğrendim. Bu kez de yetiştirememeye başladım. Süt paralarıyla inek satın alıyorum. 'Sabah akşam' demeden süt dağıtımı yapıyorum. Sipariş üzerine evlere de süt götürüyorum."

Karaduman, daha önce ineklerinin olacağı ve onları sağıp sütlerini satacağının aklının ucundan bile geçmediğini belirterek, "Yakınlarım bu işlerle uğraştığımı görünce çok şaşırıyor. Gönül isteyince her şey oluyor." dedi.

Sivrihisar Belediyesinin teşvikiyle ilçede süt evi açtığını anlatan Karaduman, şunları kaydetti:

"Bana iş yerimi açmamda destek olan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür ediyorum. Aklımdan hiçbir zaman girişimci olmak geçmiyordu. İşlerimiz çok iyi. Burada süt, peynir, yoğurt, tereyağ, ağız, kaymak, yumurta gibi ürünler satıyorum. Kadınların ayakları üzerinde durması gerekiyor. Çalışmalarını istiyorum. Çocuklarının geleceği için hayatta çaba sarfetmeliler."

Karaduman, ineklerinin bakımı, yemlemesi gibi konularda eşinin kendisine destek olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tekrar geçirilebilir
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 964 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1033 kişi öldü
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka sayısı ve ölümler artıyor
Fransa'da sokağa çıkma yasağı başladı

Benzer haberler

Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor

Kadın girişimci iki inekle başladığı işinde taleplere yetişemiyor

Uşaklı kadınların 'tarhana' mesaisi başladı

Karantinada olması gereken kişi aracıyla drift yaparken yakalandı

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı

Açıköğretimde kayıt yenileme işlemleri 23 Ekim'e kadar uzatıldı
Bakan Pakdemirli kadın çiftçilerle zeytin hasadına katıldı

Bakan Pakdemirli kadın çiftçilerle zeytin hasadına katıldı
Hepsiburada Üst Yöneticisi Emirdağ: Pandemi e-ticarette kadın girişimci sayısını artırdı

Hepsiburada Üst Yöneticisi Emirdağ: Pandemi e-ticarette kadın girişimci sayısını artırdı