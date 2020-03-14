Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor

Elazığ Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocuklara destek oluyor.

Suat Öztürk   | 14.03.2020
Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor

Elazığ

Elazığ Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaraların sarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda kadın astsubaylar, köylerde depremden etkilenen kadın ve çocukları tespit ederek, talep ve sorunlarını dinliyor, onlara psikolojik destek veriyor.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri programda kahvaltıda depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzede Emine Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde yaşadıklarını ve depremden çok etkilendiklerini söyledi.

Deprem akşamı çok büyük korkular yaşadıklarını aktaran Özmen, "O gece Allah'a çok şükür devletimiz, askerimiz çadırlarımızı hemen yetiştirdiler. Bizi güvence altına aldılar. Bu süreçte jandarma çadırımızı kurdu. Çocuklarımıza moral oldu. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun." dedi.

Büşra Yıldırım da depremin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen devletin hala yanlarında olduğunu belirtti.

Yaşadıkları sıkıntıları devletin desteğiyle atlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Devletimiz her konuda yanımızda. Deprem esnasında maddi manevi her türlü desteklerini bizden esirgemediler. Özellikle jandarma bize destek oldu. Yanımızda sürekli kadın astsubaylar vardı. Bu süreçte her türlü ihtiyacımızı onlara rahat bir şekilde söyleyebildik. Deprem çok şükür geçti. Ama kalıntıları bizim için devam ediyor. Psikolojik olarak hala onun etkisindeyiz. Artçı depremler oluyor ama sağ olsun jandarmamız yanımızda ve bizim için etkinlikler yapıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da ilk kez bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Bakan Varank: Maskede fiyat oynaklığı arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmıyor
İran'da günde 6 bin kişiye Kovid-19 testi yapılıyor
Bakliyatta stoklar 2 yıl yetecek ürünle dolu
Çin'de koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen Filistinliden 'uyarıları dikkate alın' mesajı

Benzer haberler

Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor

Kadın astsubaylar depremzede ailelerin yaralarını sarıyor

Depremde ağır hasar gören evde 3 tarihi küp bulundu

Konteyner kentte yaşayan depremzedeler için koronavirüs tedbiri

'Sosyal market' kırsaldaki depremzedelerin ayağına gidiyor

'Sosyal market' kırsaldaki depremzedelerin ayağına gidiyor
Jandarmadan depremzede engelli gence tekerlekli sandalye sürprizi

Jandarmadan depremzede engelli gence tekerlekli sandalye sürprizi
Depremzedelerin yaraları kadınların şefkatiyle sarıldı

Depremzedelerin yaraları kadınların şefkatiyle sarıldı