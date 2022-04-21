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Yaşam

Kader ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlüne taht kurdu

Muş'un Hasköy ilçesine 5 yıl önce atanan ebe Kader Atabey, sorumluluk bölgesindeki 3 köyü sürekli dolaşarak gebe takibi yapıyor, çocukları aşılıyor, kadınları aile planlaması konusunda bilgilendiriyor.

İbrahim Yaldız   | 21.04.2022
Kader ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlüne taht kurdu Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Muş'un Hasköy ilçesine 5 yıl önce ebe olarak atanan Kader Atabey, sorumluluk bölgesindeki köylerde yaşayan kadınlara ve çocuklara sunduğu sağlık hizmetleriyle vatandaşların takdirini kazanıyor.

Hasköy Aile Sağlık Merkezi'nde çalışan Atabey, haftanın belirli günleri sorumluluk bölgesindeki 3 köye giderek, gebe takibi, aşılama, muayene, kanser taraması ve aile planlaması konularında hizmet sunuyor.

Anne adaylarının en mutlu anlarında yanlarında olan, bebeklerinin sağlıkla dünyaya gelmesi için çaba gösteren Atabey, kadın ve çocukların sağlık sorunlarıyla da yakından ilgileniyor.

Kadınlarla kurduğu sıcak ilişkiyle de yöre halkının sevgisini kazanan Atabey, gittiği köylerde hamile kadınları gebelik sürecinde karşılaşacakları sorunlar ve çözüm yolları konusunda da sürekli bilgilendiriyor.

İlçeye bağlı Elmabulak köyüne giderek takibini yaptığı hastaları ziyaret eden, çocukların eksik aşılarını tamamlayan Atabey, hayali olan mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Atabey, AA muhabirine, büyük mutlulukla mesleğini sürdürdüğünü söyledi.

Ebeler olarak 15-49 yaş kadın gebe izleme, aşılama, bağışıklama programları, toplum tabanlı kanser taramaları ve aile planlaması hizmetleri yaparak Türkiye'nin her evinde var olduklarını belirten Atabey, şunları dile getirdi:

"Aile Sağlığı Merkezi olarak 3 bin 800 kişiden sorumluyuz. 1500 kişi mobil hizmet alıyor. Sorumluluk alanımda 3 köy var. Haftanın belirli günlerinde köylerde bulunuyoruz. Hasköy ilçesini, köyleri, hastalarımı, çocukları çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Verdiğim sağlık hizmetinden keyif alıyorum çünkü hastalarımdan olumlu geri bildirimler alıyorum. Köylerimiz dağlık alanlardan ve mezralardan oluşmakta. Yaz kış demeden yılın 365 günü her hafta köylerde mobil hizmetimizi sürdürmekteyiz. Mobil hizmet verdiğim köylerde hastalarımla karşılaştığımda verdikleri tepkiler, gösterdikleri heyecan bana mutluluk veriyor. Bundan keyif alıyorum. Motivasyonumu artırdığına inanıyorum. Bakanlığın bize verdiği destekle mobil hizmetimizi köylere dağlara ovalara mezralara kadar taşımaktayız."

"Köye geldiğinde botları su içindeydi"

Üç çocuk annesi Hacer Balkaya da gebelik sürecinde hep Kader Atabey'e danıştığını, her zaman desteğini yanında hissettiğini dile getirdi.

Gebeliğin başından sonuna kadar Atabey'in kendisini bilgilendirdiğini belirten Balkaya, şunları söyledi:

"Acil durumlarda telefonla Kader ebeyi arıyoruz. 3 çocuğumun ebesi de odur. Kış, yağmur, çamur demeden gelip çocukların aşısını yapıyordu. Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçti. Evimize geldiği zaman botları su içindeydi, çocuğumun aşısını geciktirmeden yaptı. Sevgiyle insanlara yaklaşan bir ebe. Çocuklar da biz de onu çok seviyoruz. Bir sorunumuz olduğunda bizi hemen yönlendiriyor. Bize bir telefon kadar uzak. Allah razı olsun. Çocuklarım onu görünce, 'Anne teyzemiz geldi.' diyor. Ona kız kardeş gibi davranıyoruz."

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