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Yaşam

Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor

Dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştirilen helikopterle kayak faaliyetinin üçüncü haftasına Polonya, Fransa, İsviçre ve İtalya'dan 23 kişilik sporcu kafilesi katılıyor.

Muhittin Sandıkçı   | 17.02.2022
Kaçkar Dağları'nda 'heliski' heyecanı sürüyor

Rize

Avrupa'ya yakınlığı ve kar kalitesi ile yerli ve yabancı kayakçıların gözdesi haline gelen Kaçkar Dağları, helikopterli kayak olarak bilinen "heliski" tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.

Helikopterle dağın zirvesine bırakılan kayakçıların sarp yamaçlar ve yüksek eğimli yerlerde kaydıkları spor dalı olan heliski, dünyada sayılı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de ise bu spor, Kaçkar Dağları'nın Rize sınırları içinde kalan Çamlıhemşin, İkizdere ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2005 yılından beri yapılıyor.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası ile Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm Şirketi tarafından yürütülüyor.

Bölgede teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta iki helikopterle başlayan faaliyete, bu hafta 23 kişilik sporcu kafilesi katıldı.

Kaçkar Dağları'nda Polonya, Fransa, İsviçre ve İtalya'dan gelen 23 sporcu, elverişli hava koşullarında karın keyfini çıkarıyor.

Kar kalınlığının 2 metrenin üzerinde olduğu bölgede kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede tutuluyor.

Sporcular zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam ormanları arasında da adrenalin dolu zaman geçiriyor.

Öte yandan, mart sonuna kadar sürmesi beklenen faaliyet için bu sene 370 sporcu akredite oldu.


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