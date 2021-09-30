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Yaşam

Kabuklu fındıkların içinde 'yüzme' görüntülerini sosyal medyada paylaştı

Ordulu Coşkun Geyik'in depodaki kabuklu fındıkların içerisinde çektirdiği yuvarlanma ve "kulaç atma" görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Eyüp Elevli   | 30.09.2021
Kabuklu fındıkların içinde 'yüzme' görüntülerini sosyal medyada paylaştı Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Ordu

Altınordu ilçesinde bir fındık tüccarının yanında işçi olarak çalışan 43 yaşındaki Coşkun Geyik ve arkadaşı, iş yerinin deposunda serili fındığın içerisinde yuvarlanıp "kulaç atarak" birbirlerini cep telefonuyla kaydetti.

Coşkun Geyik, hem arkadaşı hem de kendisine ait 4 görüntüyü müzik ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı, videoların bazıları çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Evli ve iki çocuk babası Geyik, AA muhabirine, 20 yıla yakın süredir fındık sektöründe çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıl önce sosyal medyayı kullanmaya başladığını belirten Geyik, "Biraz eğlence olsun diye kullanıyorum. Fındığın da tanıtımıyla ilgili paylaşımlar yaptık." dedi.

Geyik, fındıkla ilgili bu paylaşım fikrinin "eğlenceli olmasından dolayı" aklına geldiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çoğunun ilgisini çekti, tabii tepki de çekti. 'Bu fındığı ağzımızla kırıp yiyoruz.' diye yorumlandı. Halbuki öyle değil. Bu depodaki fındık fabrikaya kırıma gidiyor. Orada hijyenik bir şekilde paketleniyor, o şekilde piyasaya sürülüyor. Yani bunun hijyen olmayan bir tarafı yok. Bir şekilde bu fındık zor şartlarda toplanıyor. Çamurun içinde de toplanıyor. Harmanda kurutulup bu şekilde buraya geliyor. Buradan da kırılmak üzere sevk ediliyor."

Fındıkla ilgili videolarla çok takipçiye ulaşıldığını dile getiren Geyik, "Tabii benim daha çok ilgimi çekti. Daha çok video paylaşmak istedim. Daha doğrusu hoşuma da gitti. Bununla ilgili paylaşımlarımıza da devam ediyoruz. Tabii ki daha güzel videolarımız da olacak." diye konuştu.

Coşkun Geyik, bu videoları hem fındığın tanıtımı hem de eğlence amacıyla paylaştığını sözlerine ekledi.


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