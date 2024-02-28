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Yaşam

Jandarma göçmen kuş nöbetinde

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı faaliyet gösteren Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda konaklayan göçmen kuşları korumak için nöbet tutuyor.

Mesut Varol  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
Jandarma göçmen kuş nöbetinde Fotoğraf: Özkan Bilgin / AA

Van

Kentte her türlü yasa dışı faaliyetin önlenmesi için görev yapan jandarma ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın engellenesine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk sahasında yaralı veya tehlike altındaki, sahipli ya da sahipsiz hayvanları korumak, onlara yardım eli uzatmak için çaba gösteriyor.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen ihbarları değerlendiren jandarma personeli, kış aylarında yiyecek sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için belirli periyotlarda doğaya yem bırakıyor.

Görev sahasına uygun arazi aracıyla Van Gölü çevresinde sürekli devriye gezerek başta flamingo, beyaz kaz ve dikkuyruk olmak üzere yüzlerce kuş türünün bulunduğu Van Gölü havzasındaki sazlık ve sulak alanlarda nöbet tutan ekip, kaçak avcılara izin vermiyor.

Yaptıkları denetimlerle yaban hayatının korunmasına katkı sunan ekipler, çevredeki vatandaşları da yaban hayatının korunması konusunda bilgilendiriyor.

"Teknolojik cihazları kullanarak önlemler alıyoruz"

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Selim Kara, AA muhabirine, Van Gölü'nün zengin bir yaban hayatı çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Kapalı bir havza olan Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefalinin üreme döneminde gölü besleyen akarsularda koruma faaliyeti yürüttüklerini anlatan Kara, şunları kaydetti:

"Başta Van Gölü olmak üzere Erçek, Turna, Sarımemet, Deliçay, Zilan, Bendmahi, Karasu ve Dönemeç gibi sulak alan ve avlak bölgelerde suç işlenmesini önlemek amacıyla devriye faaliyetleri icra ediyoruz. İcra edilen faaliyetlere Asayiş Bot Komutanlığı Timi de eşlik ediyor. Kaçak avcılığın önlenmesi ve yaban hayvanlarının korunması amacıyla gece gündüz termal kameralar, dron ve dürbünler başta olmak üzere teknolojik cihazları kullanarak önlemler alıyoruz."

Kara, sorumluluk sahalarında bu yıl hem devriye esnasında hem de vatandaşların ihbarı üzerine yaralı halde buldukları 53 yaban hayvanını tedavi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim ettiklerini belirterek, "Şehir merkezlerinde de 17 sahipsiz hayvanı Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına tedavileri yapılmak üzere götürdük. Sürekli sahadayız, çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Amacımız yaban hayatının korunmasına katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

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