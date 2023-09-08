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Yaşam

İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor

Kocaeli'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan İzmit Körfezi Sulak Alanı, flamingolara ev sahipliği yapıyor.

Hüseyin Yıldız  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
İzmit Körfezi flamingoları ağırlıyor

Kocaeli

Birçok kuş türünün ilk ve sonbahar göçlerinde mola noktası olarak kullandığı sulak alan, bazı türleri ise 4 mevsim boyunca ağırlıyor.

Bugüne kadar yapılan gözlemlerde 187 kuş türünün yaşadığı tespit edilen sulak alanı kullanan önemli türlerin başında, halk dilinde "allı turna" olarak da bilinen flamingolar geliyor.

Anadolu'da yaşayan en büyük kuş türlerinden olan flamingolar, sulak alana gelen birçok ziyaretçinin ilgisini çekiyor.

Sulak alanda çalışma yapan Anadolu Ajansı (AA) ekibi, flamingoları doğal ortamlarında beslenirken görüntüledi.

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