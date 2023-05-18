İzmir'de Zübeyde Hanım Koşusu 34. kez gerçekleştirilecek
Karşıyaka Belediyesi tarafından Anneler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 34. Zübeyde Hanım Koşusu, 21 Mayıs Pazar günü yapılacak.
İzmir
Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle bir hafta ertelen koşuda bin 750 katılımcının yer alacağı bildirildi.
Pazar günü saat 09.00'da start alacak 4 bin metre mesafeli koşu, Anayasa Meydanı'ndan başlayıp Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak.
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