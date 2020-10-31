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Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.
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Yaşam

İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı

İçişleri Bakanlığı, AFAD ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazında kalan kediyi kurtarma görüntülerini paylaştı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 31.10.2020
İzmir'de enkazın altında kalan kedi kurtarıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arama kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen Bayraklı ilçesindeki bir binanın enkazının altında kalan kediyi kurtarma çabaları yer aldı.

Görüntülerde arama kurtarma personelinin kediye ulaşmak için ortaya koyduğu mücadele ve kedinin kurtarıldıktan sonraki çabası yer aldı.

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