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Yaşam

İzmir Limanı'na 2 kruvaziyer yanaştı

İzmir Limanı'na, MSC Cruises ve MSC Divina adlı kruvaziyerler demir attı.

Hüseyin Bağış  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
İzmir Limanı'na 2 kruvaziyer yanaştı Fotoğraf: Berkan Çetin/AA

İzmir

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen 4 bin 761 yolcu, şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret için limandan ayrıldı.

MSC Divina gemisinin sezon boyunca İzmir'e 25 sefer yapacağı öğrenildi.

"2024'te Türkiye'ye 2 milyon kruvaziyer turisti bekliyoruz"

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de kruvaziyer turizminin iyi, doğru ve hızlı adımlarla arttığını söyledi.

Öztürk, İzmir Limanı'na uzun aradan sonra ilk defa iki geminin aynı anda geldiğini belirterek, "Bir tanesinde 3 bin 567 yolcumuz var, diğerinde de 1194 yolcumuz var. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek eğer 39 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz. İzmir için bu sene yaklaşık 68 sefer yapılabilecek." dedi.

Türkiye limanları için 2024'te 2 milyonun üzerinde turist beklediklerini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Kuşadası Limanı'mıza bu sene 550'ye yakın gemi, Çeşme Limanı'na 103 gemi beklemekteyiz. Bu da şunu gösteriyor, uzun yıllardan sonra pandemiden sonra neredeyse sıfıra kadar düşen yolcu veya kruvaziyer, Türkiye limanları için inanılmaz derecede artış göstermeye başladı."


Fotoğraf: Orhan Fatih Doğan/AA

Gemiler, bu akşam limandan ayrılacak.

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