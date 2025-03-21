Dolar
38.01
Euro
41.30
Altın
3,030.75
ETH/USDT
1,964.00
BTC/USDT
84,144.00
BIST 100
9,246.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tokat Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni"nde konuşuyor
logo
Yaşam

İtikafa girenler, ramazanın son günlerinde kendilerini ibadete adıyor

Kırklareli'nde itikaf sünnetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor.

Ufuk Ertop  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
İtikafa girenler, ramazanın son günlerinde kendilerini ibadete adıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Karakaşbey Camisi'nde itikafa giren emekli imam Hüseyin Yazıcı ile güvenlik görevlisi Fatih Başkurt, ramazanın son günlerinde kendini ibadete adadı.

Emekli imam Yazıcı 10 yıldır, Başkurt ise 6 yıldır itikaf sünnetini yerine getiriyor. İtikafa girenler, iftar ve sahurlarını da camide yapıyor.

"İtikaf yaşanmadan anlatılmaz"

Emekli imam Yazıcı, AA muhabirine, itikafın peygamber sünneti olduğunu söyledi.

İtikafa girerek dünyevi işlerden arındıklarını ve kendilerini ibadete adadıklarını anlatan Yazıcı, "Kur'an okuyoruz, gelen arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Camiler Allah'ın manevi alanlarıdır. Camiler, ruhun en büyük gıda aldığı mekanlardır." dedi.

Camilerin dini anlamda ruhun gıdası olduğunu dile getiren Yazıcı, camilerin atmosferini ve dinin anlamını itikafta daha farklı hissedildiğini kaydetti.

Herkesin ramazan ayında itikafa girmesini tavsiye eden Yazıcı, şöyle devam etti:

"İtikaf yaşanmadan anlatılmaz. Bütün Müslüman kardeşlerimizin itikafa girmelerini tavsiye ediyoruz. İtikaf, imanla beraber, Salih amel Peygamber Efendimiz tarafından işlendiği için değeri büyüktür. Fakat bu gönül işidir. Herkes itikafa meyletmeyebilir. Dolayısıyla nasıl ki kişi günah işlediği zaman bir pişmanlık duyuyorsa, dünyada da maddi olarak suç işlediği zaman hapsediyorlarsa, manevi olarak kendi gönlümüzce günahkarız. İnsanlar günahkardırlar. İtikaf bir yerde manevi olarak bir kişinin camide kendini test etmesidir."

"Dünyevi bir beklentimiz yok"

Başkurt ise her yıl itikafa girerek dini anlamda kendilerini muhasebeye çektiklerini belirtti.

Ramazanın son günlerini ibadete ayırdığını anlatan Başkurt, "Nasıl araçlar belli kilometrede bakıma girerse, biz de bir nevi kendimizi bakıma alıyoruz. Dünyevi bir beklentimiz yok burada. Tamamen Rabbimizin buyurduğu şekilde, Peygamberimizin izinde sünnetini gerçekleştiriyoruz. Bu bir macera değil. Bakıldığında basit gibi geliyor ama çok kuvvetli bir sünnet, itikaf. Bunu canlı tutmayı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da 5 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamaları yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı
Debisi yükselen dere, Van Gölü kıyılarında renk değişikliğine yol açtı
Bakan Bolat: İhracat, finansman, istihdam için sektörlerimizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz
TİHEK'ten İBB'ye 30 yaş üstü öğrencilerden fazla alınan ulaşım ücreti için "ayrımcılık" cezası

Benzer haberler

Ordu'da çivisiz Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor

Ordu'da çivisiz Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor

İtikafa girenler, ramazanın son günlerinde kendilerini ibadete adıyor

Hz. Ömer Camii, ramazanda çocukların gözdesi oldu

İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor

İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor
Erzurum'daki Ayazpaşa Camii'nde asırlardır hatimle teravih namazı kılınıyor

Erzurum'daki Ayazpaşa Camii'nde asırlardır hatimle teravih namazı kılınıyor
Ramazan coşkusu bu yıl süslemelerle taçlandı

Ramazan coşkusu bu yıl süslemelerle taçlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet