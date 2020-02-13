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Yaşam

İtfaiye ekipleri yanan evden yavru kediyi kurtardı

Düzce'de bir evde çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ömer Ürer   | 13.02.2020
İtfaiye ekipleri yanan evden yavru kediyi kurtardı

Düzce

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangında içeride mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Darıcı Mahallesi 487. Sokak'ta İdris Çakmak'a ait 2 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kiracıya ait olduğu belirlenen evden çıkan dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri evde buldukları kedi yavrusunu dışarıya çıkardı. Ekipler sakinleştirdikleri yavruyu daha sonra itfaiye merkezine götürdü.

Kedinin bakımı yapıldıktan sonra tekrar eve bırakılacağı öğrenildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ise maddi hasar oluştu.

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