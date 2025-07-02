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Yaşam

İsviçre Türk Toplumu tarafından "Yas-ı Muharrem" programı düzenlendi

İsviçre Türk Toplumu (İTT) tarafından düzenlenen "Yas-ı Muharrem" isimli programda Muharrem ayının manevi iklimi paylaşıldı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
İsviçre Türk Toplumu tarafından "Yas-ı Muharrem" programı düzenlendi

Zürih

İTT'nin Zürih'teki merkezinde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, İTT Başkanı Suat Şahin, akademisyenler, İsviçre Cemevi başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Büyükelçi İncesu, İslam dünyası için anlamlı bir zaman diliminde böyle bir programa katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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İncesu, "Muharrem ayı acıyı ve kardeşliği aynı anda içinde taşıyan özel bir zaman. Bu buluşma da aynı lokmayı paylaşmanın, birlik içinde olmanın simgesidir." dedi.

Aşure geleneğinin dayanışmayı sembolize ettiğini vurgulayan İncesu, "İslam dünyası bugün büyük acılar içerisinde. Bu acılara verilebilecek en anlamlı cevap, birlik ve dayanışma içinde olmaktır. Öncelikle bu barış ortamının vatanımıza ve ardından tüm dünyaya hakim olmasını diliyorum." diye konuştu.

Zürih Başkonsolosu Çorman ise konuşmasına birlik ve dayanışma vurgusuyla başladı.

Çorman, "Tam da amaçladığımız türden bir birliktelik oldu. Toplumumuzun farklı kesimlerinden önemli isimleri burada görmek beni çok memnun etti. Bu lokmayı paylaşmak, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu göstermenin en güzel yolu." şeklinde konuştu.

Anadolu'nun kadim kültüründen gelen birlikte yaşama anlayışının bugün İsviçre'de yaşatılmasının büyük bir kazanım olduğuna dikkati çeken Çorman, toplumun her kesimine eşit mesafede durmak ve her vatandaşın yanında olmayı görev edindiklerinin altını çizdi.

İTT Genel Başkanı Şahin ise, "Birliğimizi ve kardeşliğimizi paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Alevi değilim fakat bugün buradayım. Çünkü Kerbela'daki susuzluğun acısı hepimizin ortak acısıdır." dedi.

Kerbela'nın insanlık onurunun ve adaletin sembolü olduğunu vurgulayan Şahin, "Hazreti Hüseyin'in şahadetinin yalnızca bir inancın değil, tüm insanlığın ortak vicdanı" olduğunu ifade etti.

Şahin, "Bu vesileyle bugün Alevi kardeşlerimizle birlikte muharrem orucunu paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu bir sembol değil, bir niyettir; bu niyetin adı birliktir, beraberliktir, barıştır. Bugün burada sadece bir iftar değil, bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Avrupa'nın göbeğinde, terörsüz bir Türkiye ve barış içinde bir millet hayalimizi yüksek sesle dile getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Şahin, bu programı geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Dr. Özzeybek ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden Doç. Dr. İlgar Baharlu da konuşmalarında Kerbela'nın tarihi arka planını, siyasal ve mezhepsel boyutlarını detaylarıyla ele aldı.

Dr. Özzeybek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cemevlerine yönelik çalışmalarından da bilgi verdi.

Programın sonunda iftar yemeğiyle oruçlar açıldı.

Kerbela'nın mesajının vurgulandığı program boyunca birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü temaları öne çıktı.


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