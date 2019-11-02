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Yaşam

Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanları, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Özgün Tiran   | 02.11.2019
Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği

Kırklareli

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Istranca Ormanlarında sonbahar güzelliği

Kırklareli'nin Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor. Bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları ile bütünleşen ormanda, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bölgedeki yağışlar nedeniyle orman içlerindeki derelerin ışıltısı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle ışıldayan dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.

Yazın çiçeklerin ve doğanın güzelliği, derelerin şırıltısı ile misafirlerine ev sahipliği yapan ormanlarda, sonbaharın farklı renklerini bir arada görmek mümkün.

Orman içi ve patika yolların yanı sıra, derelere dökülen ağaçların sarı yapraklarıyla yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturuyor.

Ormanlar son günlerde de fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliği de tanıklık ediyor.

"Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istranca ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Yerli ve yabancı turistleri sonbaharın eşsiz güzelliğini görmeye davet eden Bilgin, "Kırklareli'nde ki ormanlar dünyada görülmeye değer ender yerler arasında bulunuyor. Istranca ormanları anlatılarak değil, yaşanarak görülmeli. Sonbahar mevsiminde ormanlarımız da renk cümbüşü yaşanıyor. Balkan köylerimiz de bu günlerde ayrı bir güzel." dedi. 

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