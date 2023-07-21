Dolar
26.94
Euro
29.99
Altın
1,963.36
ETH/USDT
1,904.40
BTC/USDT
30,040.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyor

Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı nedeniyle bunaltıcı günler yaşayan İstanbullular, serinlemenin yollarını arıyor.

Elif Somuncu  | 21.07.2023 - Güncelleme : 21.07.2023
İstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyor Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Kentin Anadolu Yakası'nda, Caddebostan sahiline giden bazı vatandaşlar denize girip serinlerken, kimileri de gölgelik alanlarda piknik yaparak dinlenmeyi tercih etti.

Kartal, Maltepe ve Pendik'teki parklar ile sahil kesimi sıcak hava dolayısıyla boş kaldı.

Üsküdar Salacak sahilinde de bazı vatandaşların serinlemek için denize girdiği görülürken, kimileri de sıcak havaya aldırış etmeden yürüyüş yaptı. Her gün çok sayıda insanın gezdiği sahilde, sıcak havanın etkisiyle yoğunluğun olmadığı gözlendi.

Salacak'ta denize giren Cem Özkan, dükkanını kapattıktan sonra herkes gibi sahile serinlemeye geldiğini anlattı.

Melek Akbaş ise havanın sıcak olmasına karşın nişan fotoğrafı çektirmek için sahile geldiğini ifade etti.

Avrupa Yakası'nda da vatandaşların ya denize girerek ya da gölgelik alanlarda vakit geçirerek serinlemeye çalıştığı gözlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Vize İşlem Ücreti" adı altında 100 milyon lira haksız kazanç sağlayan suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı
Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği: Tahıl anlaşmasındaki duraklamanın geçici olduğunu umuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile telefonda görüştü
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Türkiye'yi barışın ve kalkınmanın garantisi olarak görüyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Tahıl Anlaşması için Rusya'nın masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz

Benzer haberler

İstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyor

İstanbulluların sıcak havayla mücadelesi sürüyor

Aşırı sıcaklara neden olan El Nino'nun 2024 yılında da etkili olması bekleniyor

İstanbul'da sıcak hava etkili oluyor

Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava etkili oluyor

Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava etkili oluyor

Kavurucu sıcakta evlat nöbeti

Kavurucu sıcakta evlat nöbeti
Hamileler sıcak havadan daha çok etkileniyor

Hamileler sıcak havadan daha çok etkileniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet