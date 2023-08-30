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30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştiriliyor.
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Yaşam

İstanbul'da Süper Ay

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği 'Süper Ay', İstanbul'da görüntülendi.

Ekip  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
İstanbul'da Süper Ay Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Süleymaniye Camisi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, "Süper Ay" ile birlikte görüntülendi.

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