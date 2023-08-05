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Yaşam

İstanbul'da hayvanat bahçesinde "eyyam-ı bahur mönüsü"

İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle bunalan aileler, hafta sonu tatilinde eğlenceli vakit geçirebilecekleri mekanlardan hayvanat bahçesine yöneldi.

Berfin Kıraç  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
İstanbul'da hayvanat bahçesinde "eyyam-ı bahur mönüsü" Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Çekmeköy'de bulunun Park of İstanbul'a gelen aileler, hayvanat bahçesi ve hayvan rehabilitasyon merkezindeki geyik, keçi ve tavukları sevdi ve besledi.

Anne babalarıyla bir kafesten ötekine heyecanla hareket eden çocuklar flamingo, devekuşu, şahin, boz ayı, puma, sincap, su faresi, Bengal kedisi, rakun, sırtlan, maymun ve aslanları keyifle seyretti.

Öte yandan, yaklaşık 500 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ise eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı önlem alındı.

Sıcaktan ve nemden bunalan hayvanlara buzlu veya soğuk meyveler verildi.

Ayılara soğuk karpuz, maymunlara dondurulmuş havuç

Kafeslerinde sıcaktan bunalan boz ayılara soğuk karpuz, maymunlara dondurulmuş havuç verilerek serinlemeleri sağlandı.

Vakitlerinin çoğunu kafeslerindeki havuzlarda geçiren hayvanat bahçesi sakinleri, belli aralıklarla kafeslerinin üzerine kurulan fıskiyelerle de serinletildi.

Ayrıca bazı hayvanlar için günün belli saatlerinde banyo etkinliği düzenleniyor.

Biyolog Erdoğan Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda hayvanat bahçesinin yanı sıra rehabilitasyon merkezinin de etkin olduğunu, ailelerin ve çocukların hayvanlarla etkileşime girip, iç içe vakit geçirdiklerini söyledi.

Sevinç, hayvanların kafes ve yaşam alanlarının mevsimlere göre tasarlandığını belirterek, "Mesela kışın kullandıkları iç kafeslerle, yuvalarla yazın kullandıkları bahçe ya da havuz sistemleri onları zaten destekliyor. Özellikle ara mevsimlerde hayvanlar sıcaklık değerlerini tolere edebiliyor. Lakin bu şekilde ekstrem sıcaklıklarda hayvanlara yönelik bizim uygulamalarımız başlıyor." dedi.

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