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Yaşam

İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümünce, İstanbul'da Kovid-19 salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı üzerine yapılan çalışmaya göre kirlilik, yüzde 1'lik artışın görüldüğü Esenler dışındaki ilçelerde düştü.

Hikmet Faruk Başer   | 15.04.2021
İstanbul'da hava kirliliği bir yılda yüzde 10 azaldı

İstanbul

 İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birinci yılında hava kirliliği önceki yıla oranla yüzde 10 azaldı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros koordinatörlüğünde, bölüm öğrencileri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının birinci yılında, hava kirliliği oranı üzerine araştırma yapıldı.

Bu kapsamda, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm istasyonlarındaki azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı incelendi.

Sonuçlara göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı salgının birinci yılında, önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 10 azaldı.

Aynı döneme göre, kentte hava kirliliği sadece Esenler'de yüzde 1 artış gösterdi.

Kentte bir yıl öncesine göre hava kirliliğinin en fazla azaldığı ilçelerin başında yüzde 24 ile Esenyurt yer alırken, bunu yüzde 21 ile Başakşehir, yüzde 18 ile Ümraniye ve yüzde 15 ile Fatih izledi.

"Karbon salınımının azalması küresel iklim değişikliğinin azalmasına katkı sağlıyor"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hava kirliliğinin sanayileşmeye birlikte insanlığın önündeki en büyük tehlikelerden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl 7 milyon insanın hava kirliliğinden dolayı hayatını kaybettiğini belirten Toros, "Hava kirliliği birçok hastalığı da olumsuz yönde etkiliyor." dedi.

Toros, koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirleri hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İnsanların etkinliğinin azalması tüm dünyada hava kirliliğini azalttı. İTÜ olarak koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranını bir önceki yıla göre değerlendirdik. İstanbul'daki istasyonların azotdioksit değerlerine baktık. Ölçüm değerlerine göre İstanbul'da koronavirüs salgınının birinci yılında hava kirliliği oranı bir önceki yıla göre en fazla Esenyurt ve Başakşehir'de azaldı. Hava kirliliği oranı sadece Esenler'de arttı. Hava kirliliğinin azalması atmosfere karbon salınımını azalttı ve küresel iklim değişikliğinin azalması yönünde önemli bir katkı sağlamış oldu. Hava kirliliğinin azaltılması için kaynakların verimli kullanılması ve israfa son verilmesi son derece önemlidir."

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