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Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda Engelliler Haftası için özel etkinlik

Engelliler Haftası dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda kurulan stantta geliri Down sendromlu bireylerin ihtiyaçları için kullanılmak üzere çeşitli ürünlerin satışı yapıldı.

Kenan Irtak  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
İstanbul Havalimanı'nda Engelliler Haftası için özel etkinlik

İstanbul

İGA İstanbul Havalimanı yolcularına yiyecek ve içecek hizmetlerini sunan TUM'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi.

Melike Oylum Karataş'ın sahnelediği, ÇAREM Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen çello performansı ile başlayan etkinlikler, ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti.

Bilişsel ve fiziksel farklılıkları bulunan bireyleri "Hayata eşit katılma hakkı" yaklaşımıyla istihdam eden İstanbul Havalimanı İç Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki Cafe Yanımda'nın ürünlerine ve terminalde yer alan yeme-içme ünitelerine "Farkındayım" yazılı etiketler yapıştırılarak misafirlere ikram edildi.

Cafe Yanımda, Engelliler Haftası kapsamında Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) işbirliğine de ev sahipliği yaptı.

Dernek, stant kurarak gelirleri Down sendromlu bireylerin ihtiyaçları için kullanılacak ürün satışı gerçekleştirdi.

Açıklama görüşlerine yer verilen TUM Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Dönmez, şirket olarak, İstanbul Havalimanı'nda özel gereksinimli bireyler adına farkındalık projesi gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Bu bireylerin seslerine kulak vermenin, haklarını korumanın ve hayata tutunmalarını sağlamanın herkesin görevi olduğuna dikkati çeken Dönmez, "Biz bu görevin başlangıcını Cafe Yanımda'yı hizmete açarak başlatmıştık. Bugün de bir dizi etkinlikle ve Down Türkiye ile ortaklaşa düzenlediğimiz satış organizasyonuyla özel gereksinimli bireylerimize bir nebze olsun destek olduk ve farkındalık yaratmak istedik. İGA İstanbul Havalimanı'nın insanı odağa alan işletme anlayışı ile TUM'un herkese eşit hizmet yaklaşımını tüm misafirlerimize sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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