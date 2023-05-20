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Yaşam

İşitme engelli semazen vuslat törenlerinde görev almak istiyor

Afyonkarahisar'da emekli olduktan sonra sema yapma hayalini gerçeğe dönüştüren işitme engelli Ramazan Çelikel, Hazreti Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde de yer almak istiyor.

Arif Yavuz  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
İşitme engelli semazen vuslat törenlerinde görev almak istiyor Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Çelikel, uzun yıllar Afyonkarahisar'da lokum atölyesi ve iplik fabrikasında, 2014'ten sonra da Konya'da mobilya tesisinde çalıştı.

Burada Mevlevihane ziyaretinde semazenlerden etkilenen 46 yaşındaki Çelikel hep bir gün sema yapma hayali kurdu.

Çelikel, emekli olduktan sonra döndüğü memleketinde Afyonkarahisar Uluslararası Mevlevi Kültürünü Yaşatma (USMEV) Derneği'nde görüştüğü yetkililerle hayalini paylaştı.

Semayla huzur buldu

Burada aldığı eğitimle hayalini gerçeğe dönüştüren Çelikel AA muhabirine, sema yapma isteğinin hep sürdüğünü söyledi.

Sema öğrenmek için Konya'da da girişimlerde bulunduğunu aktaran Çelikel, Afyonkarahisar'da aldığı destekle kendisini geliştirdiğini dile getirdi.

Durumunun sema yapmasına engel olmadığını vurgulayan Çelikel, "Sema bana huzur veriyor. Huzurla döne döne kendimi geliştirdim. Şu anda Afyonkarahisar'da programlarda sema yapıyorum. İnşallah, Konya'daki vuslat törenlerinde de görev alırım." ifadesini kullandı.

Durumundan dolayı izleyenleri etkiliyor

Dernek Başkanı Hacer Aran da USMEV'in 15 yıldır Afyonkarahisar'da Mevlevilik kültürünü yaşattığını, işitme engelli Ramazan Çelikel'in de yanlarında olduğunu belirtti.

Çelikel'in hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Aran, "Musikiyi duymuyor ama yanında başka bir semazen olursa çok rahat dönüyor, uyum sağlıyor. Onu izleyenleri etkiliyor." dedi.

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