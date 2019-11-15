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Yaşam

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye sera kuruyor

Sandıklı ilçesinde bir iş adamı, sera konstrüksiyon malzemeleri ürettiği tesisinde, 9 ülkeye Avrupa standartlarında modern seralar kurarak yarattığı istihdam ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Arif Yavuz   | 15.11.2019
İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye sera kuruyor

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 yıl önce kurulan sera konstrüksiyon malzemeleri üreten firma, Türkiye'de 12 il, dünyada da 9 ülkede Avrupa standartlarını modern seralar kurarak yarattığı istihdam ile ekonomiye katkı sağlıyor.

Serasan Yapı Teknikleri Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yıldırım (49) 1994'te Antalya'da kapı doğrama ve korkuluk yapan bir demir çelik atölyesine işçi olarak başladı.

Sektörde Türkiye ve yurt dışındaki çeşitli firmaların topraksız tarım ve modern seracılık Ar-Ge eğitimlerine katılan Yıldırım, 2002'de Antalya'da sera kurulumu ve montajı üzerine kendi atölyesini kurdu. Kısa sürede büyüyen firma, teknolojik gelişmelerle 2008'de Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaya dönüştü.

Türkiye'nin jeotermal bölgelerinde ve yurt dışında teknolojik modern sera kurulumları yapan işletme, 7 yıl önce Afyonkarahisar ile tanıştı.

2016'da Sandıklı'da kurdukları tesiste yüzde 100 yerli sera konstrüksiyon parçaları üreten firma, Türkiye ve yurt dışındaki pazarını artırarak istihdama ve ülke ekonomisine ciddi bir katma değer sağlıyor.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir bitkinin ihtiyacı olan iklime uygun şartlarda sera kurulumunda A'dan Z'ye kadar istedikleri ölçüdeki parçalarını fabrikalarında üretebildiklerini vurguladı.

Yıldırım, ürettiği malzemelerin nakliyesi konusunda birçok şehrin kavşak noktasında olan Sandıklı'nın kendilerine avantaj sağladığına dikkati çekerek, "Ülkemizde seracılık sadece Antalya'da değil, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya ve Konya'da da jeotermal alanlar mevcut ve buralarda da seralar yapılmaktadır. Sandıklı'nın mevcut potansiyeli ve konumunu avantajlı görerek buraya kurduk. Tesisimizde de 80 kişi çalışıyor. Yaklaşık da yılda 45 bin ton civarında çelik konstrüksiyon üretme kapasitesine sahibiz. Üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ederek montaj ve kurulumunu yapıyoruz. Yüzde 15'lik kısım da yurt içi pazarımız. Yıllık da 50 milyon dolar civarında bir hacmimiz bulunuyor." diye konuştu.

"Yurt dışı pazarımızın ağırlık merkezi Özbekistan"

Yıldırım, Sandıklı'da kurdukları seralarda yaklaşık bin 600 kişinin istihdam edildiğini anlattı.

Kurulumunu yaptıkları seraların genellikle yüzde 90'ının sebze ağırlık olduğunu aktaran Yıldırım, "Yurt içinde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Afyonkarahisar, Konya, Uşak ve Kütahya'da teknolojik sera kurulumu yapıyoruz. Yurt dışı pazarımızın ağırlık merkezi Özbekistan. Bunun yanı sıra, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kuveyt, Rusya ve Kuzey Makedonya'da sera konstrüksiyon malzemeleri satışımızla birlikte kurumlarını da yapmaktayız. Yurt dışı pazarında da yüzde 90 oranında domates serası kuruyoruz. Bunun dışındaki kalan kısım ise fide ve otsu bitkilerden oluşuyor." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Sandıklı'daki sera konstrüksiyon tesislerindeki kapasiteyi ilerleyen yıllarda 10 kat daha artırmayı planladıklarını anlattı.

Hedeflerinin Avrupa pazarı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "İklimsel değişkenlikten seracılığa sürekli ihtiyaç duyuluyor. Sektördeki iş potansiyelinin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

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