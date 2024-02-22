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Yaşam

İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü

İran'da son bir yılda yağış miktarının bir önceki yıla göre yüzde 34 düştüğü ve bu durumun 4 eyalette su krizine yol açtığı belirtildi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
İran'da son bir yılda yağış miktarı yüzde 34 düştü

İstanbul

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Su İşleri Kurumu Başkan Yardımcısı Alirıza Cüzkasımi, Tahran'da düzenlenen atık su toplama ağlarının yeniden inşasının yerelleştirilmesi konulu bir toplantıda, ülkedeki su krizine ilişkin bilgi verdi.

Cüzkasımi, "Geçen yıl, bir önceki yıla oranla yağışlarda yüzde 34 düşüş görüldü. Bu durum 4 eyalette su krizine yol açtı." dedi.

Bu yıl yağışlar daha da azalacak

Bu yılki hava tahminlerine göre yağışların daha da azalacağına dikkati çeken Cüzkasımi, bu yaz ülkede su sorunu yaşayan eyalet sayısının 16'ya çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Cüzkasımi, söz konusu eyaletlerin hangileri olduğunu belirtmedi.

İranlı uzmanlara göre, su krizi; ülkede yaşam alanının küçülmesi ile ekonomik ve sosyal çatışmaları beraberinde getiriyor.

Ülkedeki kuraklık ve yönetimin su kaynaklarını idare etmedeki yetersizliği, son yıllarda bazı illerde protestolara yol açmıştı.

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