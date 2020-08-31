Euro
8.77
Dolar
7.35
BIST 100
1,089.72
Altın
1,966.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İnşaat işçisi kurduğu dernekle 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu

Fuardan aldığı kitapları köyündeki çocuklara dağıtarak gönüllü hareketi başlatan inşaat işçisi Ahmet Yerlikaya, kurduğu Kitap ve Çocuk Derneği aracılığıyla dört yılda 30 bin kitabı minik okurlarına ulaştırdı.

Cem Genco   | 31.08.2020
İnşaat işçisi kurduğu dernekle 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Katıldığı fuardan aldığı kitapları çocuklara dağıtarak gönüllü hareketi başlatan ve ardından Kitap ve Çocuk Derneğini kuran inşaat işçisi Ahmet Yerlikaya, köy çocukları için 4 yıldan bu yana çalışıyor.

Sosyal medya aracılığıyla temin ettiği kitapları köy köy dolaşarak dağıtan Yerlikaya, bugüne kadar 30 bin kitabı köylerdeki çocuklara ulaştırdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen Yerlikaya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerini uzaktan sürdüren ve tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan 5 bin Türk ve Suriyeli öğrenciye de kitap ve bilimsel dergi dağıttı.

Kitap ve Çocuk Derneği Başkanı Ahmet Yerlikaya (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce Kahramanmaraş'ta kendi köyünde kitap dağıtarak başlattığı gönüllü hareketin, çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

Daha önce çalıştığı fabrikadan ayrıldığını ve şimdi de inşaatta çalıştığını dile getiren Yerlikaya, kurduğu Kitap ve Çocuk Derneği aracılığıyla sosyal medya üzerinden kitap temin ettiğini kaydetti.

Her çocuğun kitaba ulaşabilmesi için Türkiye'nin farklı illerindeki köylere gittiğini ifade eden Yerlikaya, "Şu ana kadar Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya ve son olarak da Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki çocuklarımızla, 30 bin kitap yavrularımıza teslim edildi. Hedefimiz yıl sonuna kadar 50 bin kitap sayısıyla daha çok çocuğa ulaşmaktır.'' diye konuştu.

Suriyeli çocuklara da kitap ve bilimsel dergi verdiğini aktaran Yerlikaya, minik okurların verdikleri hediyeyle çok mutlu olduğunu belirtti.

Kitap hediye edilen 14 yaşındaki Suriyeli Selman Ahmet, verilen hediyeyle çok mutlu olduğunu ve bir an önce okuyup bitirmek istediğini söyledi. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 25 milyon 413 bini aştı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 109 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 366, Meksika'da 339, Hindistan'da 971 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 250 bini aştı

Benzer haberler

İnşaat işçisi kurduğu dernekle 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu

İnşaat işçisi kurduğu dernekle 30 bin kitabı köydeki çocuklarla buluşturdu

Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin velilerine uzaktan eğitim tavsiyeleri

Kadın akademisyen çocuklara ilham için kitap dolu motosikletiyle Türkiye turuna çıkıyor

Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip asan çocukların duyarlılığı duygulandırdı

Çöpteki Türk bayraklarını temizleyip asan çocukların duyarlılığı duygulandırdı

Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz tedavi için Türkiye'ye getirildi

Balık pulu hastası 18 günlük Mutaz tedavi için Türkiye'ye getirildi
Sosyal olayları hicivle anlatan şair: Orhan Seyfi Orhon

Sosyal olayları hicivle anlatan şair: Orhan Seyfi Orhon