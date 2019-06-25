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Yaşam

İngiltere'den bisikletle dünya turuna çıktılar

Londra'dan bisikletle yola çıkan 2 İngiliz, Konya'nın Beyşehir ilçesinde mola verdi.

Abdülhamit Yaşar   | 25.06.2019
İngiltere'den bisikletle dünya turuna çıktılar

Konya

İngiltere'nin başkenti Londra'dan, dünya turu için bisikletle yola çıkan 2 İngiliz Konya'nın Beyşehir ilçesinde konakladı.

Londra'dan hareket eden 33 yaşındaki Ed Levy ile kız arkadaşı 30 yaşındaki Emily Coward, güzergahlarında bulunan Türkiye'de Ege illerini gezdi.

Daha sonra Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen bisiklet tutkunları, Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisiklet Evi’nde misafir oldu.

Ed Levy, Beyşehir'de gazetecilere yaptığı açıklamada, kız arkadaşı Emily ile birlikte Londra'dan pedal çevirerek başlattıkları turu Yeni Zelanda’da noktalamak istediklerini söyledi.

Bu çerçevede 20 bin kilometrelik bir tur hedeflediklerini belirten Ed Levy, tur esnasında zaman zaman zorlandıkları yerler olduğunu, özellikle tepelik alanlar ve dağları aşmak durumunda kalabildiklerini ifade etti.

"Maceralar yaşayıp dünyayı görmek istedim"

Levy, her gün ortalama 50 ila 70 kilometre yol aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu, bazen yol ve eğim durumuna göre 100 kilometre de olabiliyor. Bu geziyi neden yapıyoruz? Çünkü bu tur bize macera ve özgürlük hissi veriyor. Yol üzerinde karşılaştığınız harika insanlarla tanışıyorsunuz. Ayrıca, dünyanın her yerinde yemek içmek istiyorum. Bu tur buna imkan sağlıyor. Türkiye hakkında bir şey söylemek gerekirse, bence çok güzel bir ülkeniz var. Bölgedeki göller gerçekten büyüleyici. Dolayısıyla daha çok bisikletçinin Türkiye’ye ve bu bölgeye gelmesini teşvik etmeniz iyi olacaktır."

Emily Coward da bisikletle tur yaparken gündüzleri pedal çevirdiklerini, geceleri ise yol arkadaşı ile çadır kurarak kamp yaptıklarını anlattı.

Bu bisiklet turunun arkadaşı Levy'nin hayali olduğunu dile getiren Coward, "Onun hayallerine izin vermeyen biri olmak istemedim. Ben de maceralar yaşayıp dünyayı görmek istedim." diye konuştu.

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