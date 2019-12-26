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Yaşam

İngilizceyi yemek yaparak öğreniyorlar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulunda başlatılan "İngilizce Yemek Programı" projesiyle öğrenciler, yemek yaparak İngilizceyi öğrenme fırsatı yakalıyor.

Cem Genco   | 26.12.2019
İngilizceyi yemek yaparak öğreniyorlar Fotoğraf: Cem Genco/AA

Hatay

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulunun Müdürü Kenan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine İngilizceyi görsel ve uygulamalı olarak öğrettiklerini söyledi.

Başlattıkları "İngilizce Yemek Programı" projesiyle öğrencilerin eğlenerek İngilizce öğrendiğini ifade eden Gül, "Proje sayesinde yemekhanemizde çocuklarımızla çeşitli yemekler yapıyoruz. Ayrıca süt ürünlerinin yapılışlarını da anlatımlı olarak gösteriyoruz. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz İngilizceyi daha kolay öğrenme şansı yakalıyor." dedi.

Gül, okulda her ay farklı alanda İngilizce uygulamalı dersi vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Okulun 8. sınıf öğrencilerinden Fatma Güçlü, öğretmenlerinin yaptığı uygulama sayesinde İngilizceyi severek öğrendiğini belirtti.

Yemek yapıldığı andaki görsellerin akıllarında daha kalıcı olduğunu ifade eden Güçlü, uygulama sayesinde derslerinde ve deneme sınavlarında İngilizce dersini kolayca yaptığını kaydetti.

8. sınıf öğrencilerinden Yakup Cemiloğlu da öğretmenleri sayesinde İngilizcenin "hayatının kabusu olmaktan çıktığını" ve artık kolaylıkla soru çözdüğünü aktardı.

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