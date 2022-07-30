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Yaşam

İncirin başkentinde hasat başladı

Aydın'daki tarım işçileri erken saatlerde gittikleri bahçelerde öğlene kadar incir topluyor.

Ferdi Uzun   | 30.07.2022
İncirin başkentinde hasat başladı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın'da "sarı lop" adı verilen taze incir hasat ediliyor.

Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezi olan kentte, 40 bin hektarlık alanda yılda yaklaşık 200 bin ton incir yetiştiriliyor.

Bir bölümü taze olarak satışa sunulan incirin yaklaşık 70 bin tonu kurutularak ihraç ediliyor.

Hasat erken saatte başlıyor

Kuyucak ilçesinde gün doğmadan yola koyulan işçiler, güneşi incir ağaçlarının altında karşılıyor.

Çoğunluğu kadın tarım işçilerince özenle toplanan incirler, kasalara yerleştirilip satışa hazır hale getiriliyor.

İncir üreticisi Yahya Anlıak, AA muhabirine, büyük bir heyecanla bekledikleri incirde hasadın başladığını söyledi.

Havanın sıcak olmasından dolayı hasadın erken saatlerde yapıldığını belirten Anlıak, "Sabahın ilk ışıklarıyla hummalı bir çalışmayla başlıyor. Malum Aydın'ın sıcağı meşhur. 11.00-12.00 civarında hasadımızı bitirip tüccara teslim ediyoruz. İncir, iklim şartlarından en fazla ve en çabuk etkilenen meyve. O yüzden öğlen sıcağına kalmadan 11 gibi işimizi bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Sezonun iyi başladığını dile getiren Anlıak, şunları ifade etti:

"Sarı lop incir tüccarda 15 ile 20 lira arasında değişiyor. Kalitesine göre tezgahta 30 ile 50 lira arasında oluyor. Bundan dolayı da fiyatlar memnuniyet verici. Aydın inciri dünyanın en kaliteli inciri. Kışın havaların yağışlı gitmesi rekoltemizi ve kalitemizi artırdı. Bundan dolayı memnunuz. Geçen sene çok kurak geçti. Kuraklıktan incirlerimiz çok etkilendi, fakat bu yıl kışın ve bahar aylarının yağışlı geçmesi rekoltemizi yüzde 15-20 civarında artırdı."

Üretici Nuri Güler de hava şartlarının istedikleri gibi olmasına sevindiklerini, incirde kalitenin çok güzel olduğunu söyledi.

"Sıcak zorluyor"

Kadın işçilerden Ümmü Candan da "Sabah gün doğmadan geliyoruz. Çocuklarımızla geliyoruz. Ekmeğimiz bu olduğu için yazın sürekli incir işiyle uğraşıyoruz." dedi.

Hatice Aylık da "Sabah erkenden gelip incirleri tek tek özenle topluyoruz çünkü incir hassas bir meyve. Tüketiciye de güzel meyve yedirmek istiyoruz. Hem keyifli hem zor oluyor. Sıcak zorluyor bizi ama ekmeğimizin peşindeyiz, kazanmak zorundayız." diye konuştu.

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