Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,571.20
BTC/USDT
34,788.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor
logo
Yaşam

İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı

Van Gölü'nde yaşayan endemik tür olan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden binlerce inci kefalinin yolculuğu başladı.

Necmettin Karaca   | 08.05.2022
İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı Fotoğraf: Necmettin Karaca - AA

Van

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında Van Gölü'ne dökülen tatlı sulara akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan inci kefalleri, ortaya koyduğu mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Üreme döneminde avlanması yasak olan balıkların korunması için kentteki kurumlar da göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alarak kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Erciş ilçesinde göçün en güzel izlenebildiği Deli Çay'daki balık bendine gelen fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor, ortaya çıkan eşsiz manzarayı görüntülüyor.

Bölgedeki martılar da göç boyunca tatlı sulardaki balıkları avlayarak besleniyor.

Balık bendine gelen fotoğraf tutkunu Gülşen Günay, bu yıl havaların soğuk olması nedeniyle göçün geç başladığını söyledi.

Erciş Evrensel Fotoğrafçılar Derneği olarak balıkların göçünü görüntülemeye çalıştıklarını belirten Günay, "İnci kefali, neslini devam ettirebilmek için tatlı sulara göç ediyor ve yumurtalarını bırakıyor. Karşısına çıkan engelleri adeta uçarak aşıyor. Biz de bu muhteşem doğa olayını fotoğraflıyoruz. Bu muhteşem görüntüyü herkesin görmesini istiyoruz." dedi.

Mehmet Nuri Sevinç ise "Doğa fotoğraflarıyla ilgileniyorum. Balık göçünün başlamasıyla bu güzel manzarayı fotoğraflamak için buraya geldik. Herkesi bu eşsiz güzelliği görmeye bekliyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı

İnci kefalinin üremek için tatlı sulara göçü başladı

Kadınlar, Van Gölü için 430 kilometre yürüyecek

Van'da Güzeldere Geçidi, kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Van'da yöreye has Norduz koyunlarının sayısı 'saf ırk' kuzularla artırılıyor

Van'da yöreye has Norduz koyunlarının sayısı 'saf ırk' kuzularla artırılıyor
Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi memleketi Van'da ezan okudu

Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasının birincisi memleketi Van'da ezan okudu
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü