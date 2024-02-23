İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü
Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü.
Van
Van'ın Erciş ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.
🌨️ Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkisini artırdı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 23, 2024
📍 Görüntüler İnci Kefali Tabiat Parkı'ndan https://t.co/GoiFX9QpUr pic.twitter.com/xo1qt3fbJf
Kar yağışıyla ilçe merkezi ve İnci Kefali Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
İlçe sakinleri ve fotoğraf tutkunları da parka gelerek karla kaplı bölgede fotoğraf çektirdi.
Rıdvan Güngör, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda yılın her mevsiminde güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.
Güngör, "Parkta çok güzel bir manzara var. Bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Burası kışın daha güzel oluyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.