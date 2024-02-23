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Yaşam

İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışıyla İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü.

Necmettin Karaca  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
İnci Kefali Tabiat Parkı beyaza büründü Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Van'ın Erciş ilçesinde sabah başlayan kar, aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışıyla ilçe merkezi ve İnci Kefali Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

İlçe sakinleri ve fotoğraf tutkunları da parka gelerek karla kaplı bölgede fotoğraf çektirdi.

Rıdvan Güngör, İnci Kefali Tabiat Parkı'nda yılın her mevsiminde güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.

Güngör, "Parkta çok güzel bir manzara var. Bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdik. Burası kışın daha güzel oluyor." dedi.

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