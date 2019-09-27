Euro
6.19
Dolar
5.67
BIST 100
103,696.90
Altın
1,497.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İmam hatip lisesinden Erasmus projelerinde gururlandıran başarı

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine 2019'da kabul ettirdiği 18 projeyle başarıya imza attı.

Sinan Özmüş   | 27.09.2019
İmam hatip lisesinden Erasmus projelerinde gururlandıran başarı

Antalya

Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Avrupa Birliği Erasmus Plus projelerine 2019'da kabul ettirdiği 18 projeyle gururlandırdı.

Kepez ilçesinde üç yıl önce eğitim öğretime başlayan ve bünyesinde hayırseverler tarafından yaptırılan bir yurt ve ortaokul da bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olması nedeniyle öğrenciler tarafından ilgi görüyor.

Lise, verdiği eğitimin yanı sıra gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) Erasmus projeleriyle de ön plana çıkıyor.

2018'de 3, 2019'da ise 15 projesini AB'ye kabul ettirmeyi başaran okul, kültür ve öğrenme, Avrupa Birliğinde eşitliği güçlendirmek ve kültürler arası Avrupa eğitimine katılma, göçmenlerin entegrasyonu, dijital çağ sınıfları, sosyal medyanın eğitime katkısı, robotik kodlama, Avrupa için ortak kültür, bilişim teknolojileri, doğa ve tarih projeleriyle öne çıktı.

"Zirveye oturduk"

Okul Müdürü Yılmaz Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluş hedefleri doğrultusunda AB projelerine stratejik planda fazlaca önem verdiklerini söyledi.

Projelerin iki yıl sürdüğünü, her projede 4-5 farklı yabancı ortak bulunduğunu aktaran Güney, projeleri kapsamında 18 ülkeden 85 okulla iş birliği yapıldığını dile getirdi.

Yaklaşık 300 öğrencinin ve neredeyse tüm öğretmenlerin projeler kapsamında Avrupa deneyimi elde edeceğini anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Yürütülen 18 proje sayısıyla okulumuz sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da rekor kırarak zirveye oturmuştur. Okul kendi öz insan kaynaklarıyla yapılan projeler sayesinde, hem öğretmenler hem de öğrenciler, akademik, sosyal, kültürel ve kişisel olarak çok değerli kazanımlar elde edecek. Projenin, aynı zamanda ülkemizin, şehrimizin, insanımızın ve kültürümüzün daha iyi ve doğru şekilde tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor
İZLENİM - Sudan halkı geçiş sürecinde aktif rol istiyor
Çin'in Afrika'daki stratejik açılımları demiryollarından ilerliyor
Sadr'ın sürpriz İran ziyareti ve muhtemel sonuçları
Arakanlı mülteci krizi: Cox's Bazar'da Beyrut sendromu

Benzer haberler

İmam hatip lisesinden Erasmus projelerinde gururlandıran başarı

İmam hatip lisesinden Erasmus projelerinde gururlandıran başarı

Öldürülen bedensel engelli kadın da şiddet mağduruymuş

'En az mağduriyetle Thomas Cook krizinden çıkmaya çalışıyoruz'

'Thomas Cook'un misafirlerinden 1050 turist Antalya'dan gönderildi'

'Thomas Cook'un misafirlerinden 1050 turist Antalya'dan gönderildi'
Antik kentten 3 kamyon çöp çıktı

Antik kentten 3 kamyon çöp çıktı

'Muay thai'de dünya, 'kick boks'ta Avrupa şampiyonu oldu

'Muay thai'de dünya, 'kick boks'ta Avrupa şampiyonu oldu