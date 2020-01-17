İlk karnelerini evlerinde aldılar
Diyarbakır'da rahatsızlıklarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan 1. sınıf öğrencileri Muhammed Ceylan ve Emir Aydın ile Aydın'da evde eğitim gören 3 öğrenc ilk karne heyecanını evlerinde yaşadı.
Diyarbakir
Diyarbakır'da rahatsızlıklarından dolayı okula gidemeyen ve evde eğitim alan 1. sınıf öğrencileri Muhammed Ceylan ve Emir Aydın ilk karnelerini evlerinde aldı.
Beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören Emir Aydın ve böbrek yetmezliği bulunan Muhammed Ceylan okula duydukları özlemi Milli Eğitim Müdürlüğünce sağlanan imkanla evde gördükleri eğitim ile gideriyor. Evde eğitim sayesinde akranlarından da geri kalmayan Muhammed ve Emir, heyecanla bekledikleri karnelerini kendilerini ziyaret eden öğretmenlerinin elinden aldı.
"Çok sevinçliyim"
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde yaşayan Emir'i ziyaret eden öğretmeni Ahmet Şüdut, öğrencisine karnesini verdi.
Emir Aydın AA muhabirine yaptığı açıklamada, karne almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek "Çok sevinçliyim. Notlarım da iyi. Okuma ve yazmayı çok seviyorum. Öğretmenim de karnemden mutlu." dedi.
Anne Mevlide Aydın, evde eğitim sisteminden çok memnun olduklarını dile getirerek, "Her gün dua ediyorum. Çok mutluyum. Devletin böyle bir imkan sağlaması ve bizi onurlandırması çok güzel. Oğlum da çok mutlu. Oğlumun başarılı olmasını istiyorum." diye konuştu.
"Arkadaşları gibi karne aldı. O da aynı duyguları yaşadı"
Kayapınar ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Ceylan'ı evinde ziyaret eden öğretmeni Gülbahar Turan da Ceylan'a ilk karnesini ve karne hediyesini verdi.
Ceylan, heyecanlı olduğunu anlatarak "İlk defa karne alıyorum. Mutlu oldum. Dedemlere karnemi göstereceğim." dedi.
Aydın'da evde eğitim gören öğrenciler karnelerini aldı
Aydın'ın Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, beraberinde öğretmenlerle Dağyeni Mahallesi'nde evde eğitim gören kas hastası ilkokul 4. sınıf öğrencisi Mithat Uslu, Ortaklar Mahallesinde 6. sınıf öğrencisi felçli Irmak Acar ve aynı mahallede oturan 5. sınıf öğrencisi kas hastası Eray Taş'ı ziyaret etti. Çiftçi, sohbet ettiği öğrencilere karnelerini verdi, kitap hediye etti.
AA muhabirine açıklama yapan Çiftçi, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu söyledi.
Mithat Uslu’nun babası Vedat Uslu da oğlunun takdir aldığını, öğretmenlerinin gayretiyle oğlunun başarıya doğru gittiğini ifade etti.
Eray Taş’ın annesi Aysun Taş ise "Oğlum takdir aldı. Çok mutluyum. Evde verilen eğitimler sayesinde oğlum bu başarıyı elde etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.