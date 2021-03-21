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Yaşam

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri ilgi görüyor

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, hafta sonları çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 21.03.2021
Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri ilgi görüyor I

Kastamonu

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile geçen yıl açılışı yapılan 5,6 kilometrelik piste sahip Yurduntepe Kayak Merkezi'ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak yaparak keyifli vakit geçirdi.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseveri ağırlayan merkezlerde, hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlardan Sena Rukancı, AA muhabirine, 4 yıldır kayaklı koşu branşıyla ilgilendiğini belirtti.

Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini anlatan Rukancı, "Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu biraz geç başladı ama halen devam ediyor. Kar yağışı da devam edecek gibi görünüyor. Kayak merkezi olarak çok güzel bir yer. Yeşilliklerin, ormanın içerisinde insanlara hem doğal güzellik sunuyor, hem de kayak yapmanın keyfine varılıyor." dedi.

Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yoğunluğun önceki haftalara göre daha az olduğunu ifade eden Rukancı, "Pandemi sebebiyle bu hafta insanlar biraz daha çekinmeye başladı. Biraz daha düşük ama talep var." diye konuştu.

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