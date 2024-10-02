Dolar
34.23
Euro
37.92
Altın
2,651.55
ETH/USDT
2,430.50
BTC/USDT
60,833.00
BIST 100
9,201.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2024, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Yaşam

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

Özgür Alantor  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda ekim ayıyla birlikte hava sıcaklıkları düştü.

Dağın zirvesi ve kara yolunun Ilgaz Dağı geçidinde belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle zaman zaman açılan sis, çam ağaçları arasında güzel görüntüler oluşturdu.

Trafik ekipleri, Ilgaz Dağı geçidini kullanan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dilan ve Engin Polat çifti "vergi kanununa muhalefet" suçundan ifade verdi
Doğu Karadeniz'de yağışlar son 2 yılda uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşti
AFAD Başkanı Okay Memiş, kuvvetli yağışlara ilişkin Zonguldak'ta açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki
Bartın'da sağanakla denize sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirlilik oluşturdu

Benzer haberler

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Kastamonu'da dev dalgalar Cide-Bartın kara yolunda su birikintileri oluşturdu

Ambardan çıkan eski baskı kalıplarıyla yeni yazmalar üretti

Ambardan çıkan eski baskı kalıplarıyla yeni yazmalar üretti
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi

Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet