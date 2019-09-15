Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
103,071.80
Altın
1,488.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde geçmişte gecekondu bölgesi olan mahallede imar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami görenleri şaşırtıyor.

Sinan Özmüş   | 15.09.2019
İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor

Antalya

Antalya'da imar planlamasının ardından iki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen Uhut Camisi, imar planlamasının yapılması ve kentsel dönüşüm kapsamında gecekonduların yıkılmasının ardından bölgede ayakta kalan tek yapı oldu.

Cami, iki yol arasında kalınca, bölgeye yeni bir ibadethane yapılması kararlaştırıldı.

Yeni cami bitene kadar ibadete açık olan cami, yoldan geçenlerin ilgisini çekiyor.

İl Müftüsü Osman Artan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bulunduğu bölgenin daha önce gecekondu mahallesi olduğunu belirterek, imar geçmesinin ardından mahallenin çehresinin değiştiğini söyledi.

Caminin, karşısından geçen yol nedeniyle kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak yakınlarda başka ibadethane olmaması nedeniyle bunun ertelendiğini anlatan Artan, "Bölgeye yakın yeni bir caminin inşaatına başlandı, yüzde 80 oranında bitti. İbadete açılmasının ardından eski camimiz artık hizmet vermeyecek." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor

İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor

Van'da Selçuklu mimarisiyle yapılacak caminin temeli atıldı

Güney Afrika'da camiye saldırı

Arnavutluk'ta tarihin tanığı: Berat Kalesi

Arnavutluk'ta tarihin tanığı: Berat Kalesi