İki katlı halk otobüsünde yangın

Fotoğraf: AA/ İbrahim Halil Akyılıdız

İSTANBUL

TEM Otoyolu Kağıthane mevkisinde seyir halindeki iki katlı otobüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, içerisinde yaklaşık 20 yolcu bulunan seyir halindeki 34 TN 2653 plakalı Mescid-i Selam-Beşiktaş hattındaki 2 katlı halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsün sürücüsü Yüksel Arslan, durumu fark edince aracı durdurdu. Otobüsün içerisindeki yolcular dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yolcular da başka bir otobüse sevk edildi.

Sürücü Yüksel Arslan, araçtan dumanların çıktığını görünce otobüsü kenara çektiğini ve yolcuları tahliye ettikten sonra durumu itfaiyeye bildirdiğini anlattı.

Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Muhabir: ibrahim Halil Akyılıdız