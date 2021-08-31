Dolar
8.33
Euro
9.85
Altın
1,810.77
ETH/USDT
3,423.70
BTC/USDT
47,760.00
BIST 100
1,467.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Yaşam

İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, rock müziği sanatçısı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli'nin katılımıyla, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de 1000 yetim çocuk için şenlik düzenledi.

Ömer Koparan   | 31.08.2021
İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği

Azez

Kilis’in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçe merkezinde İHH İnsani Yardım Vakfı, düzenlediği şenlikle yetim çocukların yüzünü güldürdü.

Çeşitli oyun ve programların yapıldığı şenliğe, sanatçı Murat Kekilli ve 1000 yetim çocuk katıldı.

Kekilli, seslendirdiği şarkılarla çocuklara keyifli anlar yaşattı.

İHH’nın Kütahya Genç İHH destekleriyle Azez ilçe merkezinde düzenlediği yetim şenliklerinde, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şenlikle alakalı duygularını paylaşan Kekilli, "Yeryüzünün en masum varlıkları çocuklardır. Hele birde savaş mağdurları olunca ne kadar büyük bir dram içerisinde olduklarının farkına ancak onların içerisinde yaşarsanız, onlara dokunursanız anlayabilirsiniz." dedi.

Kekilli, İHH vesilesiyle bir kez daha Suriye'ye geldiklerini belirterek, "Suriye'de hayatı boyunca oyun parkı görmemiş çocuklara lunapark sunduk, lunaparkta oynama imkanı verdik, onların sevinçlerine bir nebze olsa ortak olduk, tebessümlerine ortak olduk, bu vesileyle biz de çok mutlu olduk. Onları giydireceğiz, onlarla beraber oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Yetim çocuklara eğitim malzemeleri hazırladıklarını ve giysiler hediye edeceklerini açıklayan Kekilli, "Çocuklar bunları fazlasıyla hak ediyorlar. Bir nebze olsun bu mutluluğu biz de görmek istiyoruz, bu bizi daha iyi insan yapar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1325 kişi hayatını kaybetti
AB'de yetişkinlerin yüzde 70'i aşılandı
İsrail'de okulların açılmasına bir gün kala Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı
ABD'de Kovid-19 önlemleri karşıtı mitinglerin organizatörü 30 yaşındaki Wallace Kovid-19'dan öldü
Şanlıurfa'da aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşayan Kovid-19 hastalarından 'Aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Saner: Son bilgilere göre petrol sızıntısının kirliliği Suriye'ye doğru yöneldi

KKTC Başbakanı Saner: Son bilgilere göre petrol sızıntısının kirliliği Suriye'ye doğru yöneldi

İHH'den Suriye'deki yetimler için çocuk şenliği

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu: Suriye kaynaklı petrol sızıntısı KKTC'yi teğet geçebilir

KKTC Başbakanı Saner: Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu

KKTC Başbakanı Saner: Suriye'den denize sızan petrolle ilgili kriz masası kuruldu
Suriyeli kadınlar, Esed rejiminin alıkoyduğu yakınlarının hayatta olduğu umuduyla yaşıyor

Suriyeli kadınlar, Esed rejiminin alıkoyduğu yakınlarının hayatta olduğu umuduyla yaşıyor
BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretlerine başladı

BM'nin Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, Suriye, Lübnan ve Türkiye'yi kapsayan ziyaretlerine başladı