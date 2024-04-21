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Yaşam

Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı

Iğdır'da çiftçiler, ilkbaharın gelişiyle yeşeren meralarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatmaya başladı.

Sabri Sarcan  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Iğdır'ın yüksek rakımlı köylerinde hayvanlar meralara çıkarıldı Fotoğraf: Sabri Sarcan/AA

Iğdır

Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli köylerde, ağır kış şartlarında hayvanlarına ahırlarda bakan besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını otlaklara çıkararak yayla yolculuğuna hazırlanıyor.

Kış boyunca ahırlarda bakılan hayvanlar, yeşil örtüyle kaplanan meralarda yaklaşık 1 ay beslenecek.

Daha sonra Aras Dağlarındaki yaylalara çıkacak sürüler, yazı burada geçirecek.

Eğrekdere köyünde çobanlık yapan Yakup Tahran, AA muhabirine, son günlerde etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakmasıyla yeşeren arazilerde hem yem maliyetini düşürmek hem de sağlıklı beslenmeleri için hayvanlarını ahırlardan çıkardıklarını söyledi.

Büyük ve küçükbaş hayvanlarını kış aylarında 6 ay boyunca içerde beslediklerini belirten Tahran, ilkbaharın gelmesiyle meralara akın ettiklerini kaydetti.

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